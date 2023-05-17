ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне прошла демонстрация в поддержку геев: не обошлось без провокаций

17 мая, с 18:00-19:00, в День борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией, в Таллинне прошла демонстрация в парке Таммсааре. Более 200 представителей ЛГБТК+ сообщества собрались вместе, чтобы напомнить о дискриминации, ненависти и других проблемах, которые преследуют их всю жизнь.
Как выяснилось, до толерантного общества нам еще далеко. Безобидная веселая демонстрация радужного сообщества Эстонии не обошлась без провокаций со стороны агрессивно настроенной молодежи. Сначала в адрес собравшихся откуда-то из парка выкрикивались обидные лозунги - «П*дарасы», позже появилась группа молодых людей с плакатами, на которых были надписи аналогичного содержания - «Гомиков - в печь!»
Корреспонденту портала Limon.ee удалось пообщаться с молодыми людьми, скрывавшими свои лица за солнцезащитными очками и капюшонами. Тексты их плакатов призывают к насилию. На вопрос о том, что им не нравится, прозвучал ответ: «То, что эти (ЛГБТК+ активисты - прим.ред.) меня снимают!» После этого мы у них спросили: «Какие чувства вы испытываете по отношению к этим людям, вы их ненавидите?» На что получили отрицательный ответ.
Организаторы демонстрации были вынуждены обратиться в полицию. Стражи порядка оперативно отреагировали на вызов. В этот раз обошлось мирно. Никто не пострадал, никому не причинили вреда.
Напомним, цель демонстрации - привлечь внимание к насилию против ЛГБТ+ людей и проявить солидарность с ЛГБТ+ украинцами. Несмотря на это, сегодня на демонстрации были десятки политических беженцев из России, которые не видят своей жизни в этой стране, особенно после развязанной Путиным войны в Украине.
Цели этого праздника:
- Противодействие любому физическому, моральному, религиозному и символическому насилию по отношению к людям с другой сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью;
- поддержка и координация всех инициатив по всему миру, которые помогают всем гражданам достичь равных прав;
- проявление солидарности со всеми лесбиянками, геями, бисексуалами и транс-людьми мира, в том числе там, где они не имеют возможности выступать за свои права;
- проведение более широкой кампании по защите прав человека.