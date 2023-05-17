ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне прошла демонстрация в поддержку геев: не обошлось без провокаций

Как выяснилось, до толерантного общества нам еще далеко. Безобидная веселая демонстрация радужного сообщества Эстонии не обошлась без провокаций со стороны агрессивно настроенной молодежи. Сначала в адрес собравшихся откуда-то из парка выкрикивались обидные лозунги - «П*дарасы», позже появилась группа молодых людей с плакатами, на которых были надписи аналогичного содержания - «Гомиков - в печь!»

Корреспонденту портала Limon.ee удалось пообщаться с молодыми людьми, скрывавшими свои лица за солнцезащитными очками и капюшонами. Тексты их плакатов призывают к насилию. На вопрос о том, что им не нравится, прозвучал ответ: «То, что эти (ЛГБТК+ активисты - прим.ред.) меня снимают!» После этого мы у них спросили: «Какие чувства вы испытываете по отношению к этим людям, вы их ненавидите?» На что получили отрицательный ответ.

Организаторы демонстрации были вынуждены обратиться в полицию. Стражи порядка оперативно отреагировали на вызов. В этот раз обошлось мирно. Никто не пострадал, никому не причинили вреда.

Напомним, цель демонстрации - привлечь внимание к насилию против ЛГБТ+ людей и проявить солидарность с ЛГБТ+ украинцами. Несмотря на это, сегодня на демонстрации были десятки политических беженцев из России, которые не видят своей жизни в этой стране, особенно после развязанной Путиным войны в Украине.

Цели этого праздника: