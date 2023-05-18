Данилко объяснил, почему организаторы Евровидения не дали Зеленскому выступить с речью в гранд-финале

«Вы же слышали, что Зеленскому отказали выступить с речью на Евровидении 2023. Как вы к этому относитесь?» - спросила у шоумена журналистка.

«Вы же видите, как было и с Оскаром. Они ведь не то что не поддерживают... Я понимаю, что у них своя программа, - ответил артист. - Это фестиваль, где они пытаются объединять людей и не поднимать какие-либо темы. Люди приезжают на этот конкурс отдыхать, развлекаться. Я не знаю, правильно это или неправильно, но такое время».