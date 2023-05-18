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Данилко объяснил, почему организаторы Евровидения не дали Зеленскому выступить с речью в гранд-финале

Limon.ee
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Андрей Данилко (Верка Сердючка) в Таллинне.
Андрей Данилко (Верка Сердючка) в Таллинне. Фото: Konstantin Sednev

Украинский шоумен Андрей Данилко в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале «Радіо Свобода», рассказал, почему, по его мнению, организаторы Евровидения-2023 отказались предоставлять слово президенту Украины Владимиру Зеленскому во время проведения гранд-финала в Ливерпуле 11 мая.

«Вы же слышали, что Зеленскому отказали выступить с речью на Евровидении 2023. Как вы к этому относитесь?» - спросила у шоумена журналистка.

«Вы же видите, как было и с Оскаром. Они ведь не то что не поддерживают... Я понимаю, что у них своя программа, - ответил артист. - Это фестиваль, где они пытаются объединять людей и не поднимать какие-либо темы. Люди приезжают на этот конкурс отдыхать, развлекаться. Я не знаю, правильно это или неправильно, но такое время».

Данилко выступил в гранд-финале Евровидения в образе Верки Сердючки. Он исполнил песню Dancing Lasha Tumbai, с которой занял второе место на Евровидении-2007.

Напомним, сейчас артист находится в Таллинне. Смотрите свежее интервью:

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