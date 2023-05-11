«Наша девочка»: жители Нарвы сегодня соберутся вместе, чтобы болеть за Алику

Алика выступит от Эстонии с песней Bridges. По жребию ей достался четвертый номер во втором полуфинале.

В Нарве, родном городе Алики Миловой, люди собираются на коллективный просмотр второго полуфинала Евровидения. «Волноваться спокойнее вместе!» – так звучит призыв прийти сегодня вечером в Vaba Lava Narva на совместный просмотр второго полуфинала Евровидения. Организаторы мероприятия уточняют, что мать Алики, Екатерина Милова, одобрила эту инициативу.

Организаторы нарвского мероприятия с теплотой называют Алику «наша девочка»: « В своих интервью Алика не раз говорила, что поддержка земляков придает ей сил и вдохновляет. Мы, в свою очередь, радуемся ее успехам и гордимся, что именно наша девочка представляет страну в Ливерпуле на международном конкурсе!

Мы желаем Алике победы, поэтому решили разделить эти волнения и восторги с теми, кто также с замиранием сердца ждет трансляции».