ФОТО И ВИДЕО ⟩ Мать Алики Миловой: «Она с восьми лет знала, что поедет на Евровидение»

Екатерина Милова живет в Таллинне и работает провизором в аптеке. Пока Алика представляет Эстонию на Евровидении в Ливерпуле, она приглядывает за чихуахуа дочери. Накануне музыкального конкурса, а также Дня матери, который в конце этой недели отметят в Эстонии, мать Алики Миловой приехала к нам в редакцию. СМОТРИТЕ ВИДЕО!
Вместе со своей командой певица Алика Милова улетела из Таллинна в Ливерпуль еще 1 мая. Отец Алики, с которым девочка смотрела Евровидение с самого детства, прилетит в Англию на второй полуфинал, 11 мая. Именно в этот день Алика выступит от Эстонии с песней Bridges. По жребию ей достался четвертый номер во втором полуфинале.
Екатерина Милова будет болеть за дочь у экрана телевизора в Таллинне. Соберутся дома у сестры Алики, Валерии. «Будем смотреть со старшей дочерью и с внуками, чтобы было празднично и волнение можно было разделить на всех, – говорит Екатерина Милова.
– Думаю, что это будет немножко похоже на то, как она выступала в Tondiraba в финале Eesti Laul. Начиная с середины песни я плачу. Проникаюсь и самой песней, и состоянием дочки. Я думаю, что Алика удивит!»
Если дочь пройдет в финал, Екатерина и сама планирует отправиться в Ливерпуль. «На любом вертолете с пропеллером полечу туда в субботу. Чтобы пережить эти эмоции вместе», – говорит Екатерина Милова, улыбаясь.
Двойное горе накануне Евровидения
На концертах в поддержку Украины Алика Милова не раз упоминала, что развязавшаяся война – это и ее личная боль. Украинские корни у Алики от бабушки по отцовской линии, в Украине до сих пор живут ее родственники. Сама бабушка жила в Нарве, с Аликой у них были очень теплые и доверительные отношения. Бабушка знала, что ее любимица поедет на Евровидение, но не дожила до этого дня. Бабушки не стало в возрасте 27 лет, когда Алика собиралась к отъезду на музыкальный конкурс.