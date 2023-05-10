ФОТО И ВИДЕО ⟩ Мать Алики Миловой: «Она с восьми лет знала, что поедет на Евровидение»

Алике всегда везло с преподавателями, и в обычной школе, и в музыкальной. «С ними она еще и дружила. Она вообще со взрослыми людьми умеет хорошо общаться, ей с ними даже интереснее, чем с ровесниками, – рассказывает Екатерина. – А вот что касается характера... Мы пробовали ее заставлять, но она всегда имеет свое мнение: сколько ей надо, столько и будет заниматься. На гитаре ей зададут кучу всего, а она дома пять минут поиграет – и всё. Когда пришло время экзамена, ее педагог Юлия Вячеславовна перенервничала, а Алика отлично сыграла. Сильный характер она начала проявлять с детства. Отец пробовал с ней бороться, но потом решил уступить. Мне кажется, это тоже на ее успех повлияло. Когда детей ломают, хотят, чтобы они были безупречными во всех сферах, потом они от синдрома отличника не могут избавиться. Ну пусть дети иногда получают тройки, ну пусть хулиганят, гуляют с друзьями, еще что-то. Я вообще за свободу!»