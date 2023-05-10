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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Мать Алики Миловой: «Она с восьми лет знала, что поедет на Евровидение»
Екатерина Милова на террасе Postimees Grupp. Фото: Konstantin Sednev
Светлана Карабут
, старший редактор Limon.ee
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Екатерина Милова живет в Таллинне и работает провизором в аптеке. Пока Алика представляет Эстонию на Евровидении в Ливерпуле, она приглядывает за чихуахуа дочери. Накануне музыкального конкурса, а также Дня матери, который в конце этой недели отметят в Эстонии, мать Алики Миловой приехала к нам в редакцию. СМОТРИТЕ ВИДЕО!

Вместе со своей командой певица Алика Милова улетела из Таллинна в Ливерпуль еще 1 мая. Отец Алики, с которым девочка смотрела Евровидение с самого детства, прилетит в Англию на второй полуфинал, 11 мая. Именно в этот день Алика выступит от Эстонии с песней Bridges. По жребию ей достался четвертый номер во втором полуфинале.

Екатерина Милова будет болеть за дочь у экрана телевизора в Таллинне. Соберутся дома у сестры Алики, Валерии. «Будем смотреть со старшей дочерью и с внуками, чтобы было празднично и волнение можно было разделить на всех, – говорит Екатерина Милова. 

– Думаю, что это будет немножко похоже на то, как она выступала в Tondiraba в финале Eesti Laul. Начиная с середины песни я плачу. Проникаюсь и самой песней, и состоянием дочки. Я думаю, что Алика удивит!»

Если дочь пройдет в финал, Екатерина и сама планирует отправиться в Ливерпуль. «На любом вертолете с пропеллером полечу туда в субботу. Чтобы пережить эти эмоции вместе», – говорит Екатерина Милова, улыбаясь.

Двойное горе накануне Евровидения

На концертах в поддержку Украины Алика Милова не раз упоминала, что развязавшаяся война – это и ее личная боль. Украинские корни у Алики от бабушки по отцовской линии, в Украине до сих пор живут ее родственники. Сама бабушка жила в Нарве, с Аликой у них были очень теплые и доверительные отношения. Бабушка знала, что ее любимица поедет на Евровидение, но не дожила до этого дня. Бабушки не стало в возрасте 27 лет, когда Алика собиралась к отъезду на музыкальный конкурс. 

«У Алики, как и у ее сестры Валерии, с бабушкой была очень сильная связь, они очень тяжело ее уход пережили. Алика плакала весь день, – рассказывает Екатерина Милова. – Она даже внешне на бабушку очень похожа. Та была очень красивая, в свое время – чуть ли не первая красавица в Нарве. И у Алики похожие черты: круглое лицо, темные волосы».

Беда не приходит одна: одновременно умерла и вторая бабушка Алики, мать Екатерины Миловой. Ей было 88 лет, она жила в России. «Понятно, что ты морально к этому готовишься, когда твоим родителям уже далеко за восемьдесят. Но когда вот так и одновременно – это очень тяжело», – сдерживает слезы Екатерина, не так давно вернувшаяся с похорон.

Столько горя обрушилось на семью перед таким важным и радостным событием! Но Екатерина утешает себя тем, что дочери взяли от бабушек лучшее и будут гордо нести его дальше.

«Она всегда добивалась своего»

О том, что она поедет на Евровидение, Алика твердила родителям с восьми лет. Девочка каждый год смотрела песенный конкурс по телевизору и была уверена, что настанет тот день, когда она и сама будет стоять на этой сцене.

«Они с Олегом два музыкальных фаната. Отец Алики играет на гитаре и хорошо поет, самоучка, но в свое время учился в музыкальной школе по классу аккордеона. Он тоже вполне мог бы стать музыкантом в какой-нибудь группе, но не сложилось. Мне кажется, Алика реализовывает его мечты», – говорит Екатерина. 

Алика Милова с отцом очень дружны и каждый год смотрят Евровидение вместе.
Алика Милова с отцом очень дружны и каждый год смотрят Евровидение вместе. Фото: Из личного архива

К слову, и сама Екатерина окончила музыкальную школу, играла на фортепьяно. При этом никогда не испытывала особого восторга от музыки. «Я по натуре своей больше танцовщица. В музыкальной школе училась восемь лет, меня это так тяготило, что я не хотела такой судьбы ребенку, – рассказывает она. – То, что Алика музыкально одарена, отец заметил в четыре года. Я этого не видела. В нашей семье было заведено отдавать ребенка в разные кружки. Старшая дочь ходила и на пение, и на танцы. В раннем детстве я отдала Алику на гимнастику, но она потихоньку переключилась на музыку».

Екатерина вспоминает, что осознание того, что у дочери на самом деле музыкальный талант, к ней пришло десять лет назад во время отборочного тура конкурса «Новая волна»: «В жюри сидели Игорь Крутой, Александр Ревзин. Там был сгусток талантливых детей со всего мира. И она прошла отборочный тур. Я тогда не поверила, вначале подумала – ошибка, что ли...»

Екатерина Милова беседует с журналистом Светланой Карабут. / Postimees Grupp
Екатерина Милова беседует с журналистом Светланой Карабут. / Postimees Grupp Фото: Konstantin Sednev

А потом все завертелось – разъезды, конкурсы, победы. К слову, не только с Аликой родители ездили на различные соревнования. Сестра Алики, Валерия, известная танцовщица не только в Эстонии, но и за ее пределами.

Екатерина Милова говорит, что для родителей столько талантов в семье – тяжелая ноша: «Сначала старшую везде возили, поддерживали, она была на чемпионате мира по танцам. Это было и дорого! Но мы старались как могли, финансово было непросто тогда. А потом с Аликой с танцев переключились на музыкальные конкурсы – и снова поездки, вложения. Ну, так судьбой предначертано». 

Екатерина Милова: я охраняю ее издалека!
Екатерина Милова: я охраняю ее издалека! Фото: Konstantin Sednev

Семья Миловых жила в Нарве, на музыкальные соревнования и фестивали ездили в Литву, в Берлин, в Украину. А внутри Эстонии первым серьезным конкурсом стал Laulukarussell, потом, конечно же, Eesti otsib superstaari, в котором Алика победила и стала официально называться суперзвездой. И все же самым волнительным для матери был момент, когда Алика в десять лет вышла на стадион на «Новой волне».

«Лишь на второй день выступлений я осмелилась сесть в зал. Но смотреть не удавалось, потому что я настолько переживала, что опускалась куда-то под стул, ждала, когда Алика допоет. Была в таком стрессе, так переживала за нее. Это теперь, чем старше она становится, тем спокойнее я могу наслаждаться ее выступлениями как слушатель», – говорит Екатерина.

Алика Милова с мамой на президентском приеме этого года.
Алика Милова с мамой на президентском приеме этого года. Фото: Konstantin Sednev

Именно там, на «Новой волне», организатор конкурса Александр Ревзин дал маленькой Алике совет, который она помнит по сей день: человек, когда поет, не может солгать, потому что зрители никогда не полюбят исполнителя, не проголосуют за него и не проникнутся его пением, если он не искренен на сцене. Применимы эти слова и к Евровидению, где Алика выйдет на сцену перед многомиллионной аудиторией телезрителей.

«Смотришь на нее и думаешь: что-то есть в ней такое, что на нее интересно смотреть, интересно ее слушать, – говорит о дочери Екатерина. – Я-то мама, но старюсь быть объективной, не хочу нахваливать. Мне часто нравится, как другие конкурсанты поют».

Алика Милова на конкурсе Eesti Laul.
Алика Милова на конкурсе Eesti Laul. Фото: Taavi Sepp

В аптеке, где работает Екатерина Милова, ее коллеги Алику поддерживают, верят в ее успех на Евровидении. Сама же Екатерина уже представляет, как после конкурса можно будет собраться всей семьей. 

«Как мы это в последний раз делали на Рождество. Я готовила девочкам их любимые блюда. Алика наполовину вегетарианка, не ест мясо, ест рыбу и овощи. Старшая Лера у меня тоже придерживается правильного питания, – рассказывает Екатерина. – Теперь мне особенно нравится, когда они друг с другом общаются. Разница большая – 14 лет. До этого Лера относилась к Алике как к ребенку. Сейчас они начинают сближаться, говорить на любые темы. Им стало легче общаться, а мне видеть это со стороны – это уже счастье. А со своими нравоучениями или мнением вообще не хочу ни к кому лезть. Они уже меня сами многому учат и поддерживают».

Екатерина Милова на террасе Postimees Grupp.
Екатерина Милова на террасе Postimees Grupp. Фото: Konstantin Sednev

Что самое главное в воспитании, как вырастить талант? Мать Алики Миловой уверена, что талант дается от бога: «Надо просто идти с ребенком по жизни, держа его за руку, иногда немножко отпускать – не нужен тотальный контроль. Давать ему свободу выбора начиная с подросткового возраста. Ребенок сам выберет то, к чему у него душа лежит, а родителям просто нужно быть рядом. Любить, дружить»

Екатерина и Алика Миловы в Берлине.
Екатерина и Алика Миловы в Берлине. Фото: Из личного архива

Екатерина вспоминает, что она была довольно строгой матерью, но чем старше Алика становилась, тем больше свободы ей давали родители.

«Алика младшая, ее немного больше и баловали. Если она чего-то хотела, всегда добивалась своего», – говорит Екатерина Милова.

Алике всегда везло с преподавателями, и в обычной школе, и в музыкальной. «С ними она еще и дружила. Она вообще со взрослыми людьми умеет хорошо общаться, ей с ними даже интереснее, чем с ровесниками, – рассказывает Екатерина. – А вот что касается характера... Мы пробовали ее заставлять, но она всегда имеет свое мнение: сколько ей надо, столько и будет заниматься. На гитаре ей зададут кучу всего, а она дома пять минут поиграет – и всё. Когда пришло время экзамена, ее педагог Юлия Вячеславовна перенервничала, а Алика отлично сыграла.  Сильный характер она начала проявлять с детства. Отец пробовал с ней бороться, но потом решил уступить. Мне кажется, это тоже на ее успех повлияло. Когда детей ломают, хотят, чтобы они были безупречными во всех сферах, потом они от синдрома отличника не могут избавиться. Ну пусть дети иногда получают тройки, ну пусть хулиганят, гуляют с друзьями, еще что-то. Я вообще за свободу!»

Екатерина Милова: по пустякам я Алику не тревожу!
Екатерина Милова: по пустякам я Алику не тревожу! Фото: Konstantin Sednev

В свое время именно Екатерина настояла, чтобы Алика пошла в класс с эстонским погружением, хотя школа находилась дальше от дома, чем та, в которую изначально хотели отдать дочь.

«Это первая школа в Нарве, когда-то там училась даже бабушка Алики, а на тот момент ее подруга работала завучем. Не все в семье поддержали это решение, но эстонский язык Алике легко давался, а все из-за музыкального слуха», – говорит Екатерина Милова.

Алика Милова улетает в Ливерпуль представлять Эстонию на Евровидении.
Алика Милова улетает в Ливерпуль представлять Эстонию на Евровидении. Фото: Mihkel Maripuu

Екатерина признается, что ей хотелось бы чаще видеться с дочерью, но в последнее время из-за безумного графика съемок, репетиций, разъездов Алики это удается редко.

«Артист на сцене много отдает. Ей надо все накапливать, не хочется лишний раз что-то выспрашивать, надоедать. Если ей что-то надо, я всегда на связи. Созваниваемся несколько раз в неделю. Никогда по пустякам ее не тревожу. Если горло першит, она сразу мне сообщает и мы придумываем схему лечения. А так я ее охраняю издалека», – говорит Екатерина Милова.

Она отмечает, что дочери не нравится, когда ее называют звездой даже в шутку. А потом вспоминает интересный факт: Алика родилась левшой, и хотя училась играть на гитаре как правша, ест и пишет до сих пор левой рукой. А вот подпись она училась ставить правой, как будто с детства готовилась раздавать автографы.

Пожелание мамы для Алики в Ливерпуле:

Пусть выступит так, чтобы люди глубоко прочувствовали смысл песни. И чтобы она настолько раскрыла зрителям свою душу, чтобы они плакали – потому что песня такая, и Алика такая. Очень душевная, добрая и желающая людям жить более осмысленно, по-доброму, с любовью к этому миру и друг к другу. Чтобы Алика спела так, чтобы это повлияло на людей в их поступках.

Хотелось бы, чтобы она прошла в финал – это было бы приятно и всей Эстонии, и ей. Но место – это не главное. Главное, чтобы само выступление было таким – вау! Это же в истории останется…

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