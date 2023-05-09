ГАЛЕРЕЯ ИЗ ЛИВЕРПУЛЯ ⟩ Яркие фанаты съехались на первый полуфинал Евровидения. Стоп, это кто, Верка Сердючка?

Как и всегда, пестрая публика прибыла на конкурс. В основном, конечно, британцы, но были видны и флаги других стран. Папарацци заметили на подходе к концертной площадке Liverpool Arena персонажа, похожего на Верку Сердючку. Он с бородой, но в наряде артистки, в котором та выступала на Евровидении в 2007 году. Неужели это Верка Сердючка за время болезни так изменилась? Или это ее двойник? Мировые СМИ сообщили, что артистка должна быть в этом году на Евровидении в Ливерпуле, поэтому всё возможно.

Фото: Phil Noble

В 2022 году конкурс Евровидение, который проходил в итальянском Турине, выиграла украинская группа Kalush Orchestra c песней Stefania. Это значит, что нынешний конкурс должен был пройти в Украине. Но российская агрессия не позволила сделать это. В Турине участник из Великобритании Сэм Райдер занял второе место, а британская корпорация BBC согласилась взять на себя расходы по проведению конкурса. Тогда Европейский вещательный союз - организатор и правообладатель Евровидения - решил устроить в 2023 году конкурс в Соединенном Королевстве. Из городов-претендентов самую убедительную концепцию представил Ливерпуль - родина легендарной группы «Битлз» и не менее знаменитого футбольного клуба, пишет DW.

Фото: Phil Noble

В истории Евровидения это уже не первый раз, когда конкурс проходит не в стране-победительнице предыдущего. Так, в 1980 году Израиль отказался от этого права. Два раза подряд одержав победу на Евровидении, страна по финансовым причинам не в состоянии была проводить еще один конкурс.

За неделю до финала Евровидения-2023 основной претенденткой на победу букмекеры с большим отрывом называли представительницу Швеции Лорин (Loreen). Композиция Tattoo в стиле евро-поп является в некоторой степени повтором ее песни Euphoria, с которой она победила на Евровидении в Баку в 2012 году.