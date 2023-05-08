ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ! ⟩ Смотрите и комментируйте первый полуфинал Евровидения вместе с командой Limon.ee!

Комментировать конкурс в разные дни будут все сотрудники нашей редакции: Светлана Карабут, Эдгар Гергель, Виктория Соломончук, Влада Лаевалинд и Лиана Турпакова.

Мы болеем за Эстонию, которую в этом году представляет талантливая Алика с песней Bridges. На данный момент есть вероятность того, что артистка пройдет в финал Евровидения. Наша певица выступает во втором полуфинале, 11 мая, под четвертым номером.

В этом году Евровидение проходит в Ливерпуле (Великобритания), посвящено оно победе Украины в прошлом году, в этот раз страну представляет творческий дуэт - TVORCHI.

Напомним, что с этого года меняются правила голосования на Евровидении, об этом сообщает Европейский вещательный союз (EBU). Отныне полуфиналы не будут судить члены профессионального жюри, а только телезрители. При этом впервые к голосованию будут допущены и те страны, представители которых в конкурсе не участвуют.

После первого полуфинала за полюбившихся артистов смогут проголосовать 15 стран-участниц, а также три страны из так называемой большой группы, которые уже автоматически в финале: Германия, Франция и Италия.

После второго полуфинала голосуют зрители 16 стран-участниц, а также Испания, Украина и Великобритания.