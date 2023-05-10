ВИДЕО ⟩ Эстония глазами украинца: кого встретил танцор Олег Евтушенко на площади Вабадузе 9 мая

Сегодня на площади Вабадузе прошел концерт по случаю Дня Европы, который отмечается в Эстонии 9 мая. За невероятной атмосферой и песнями любимых артистов пришли тысячи жителей и гостей Таллинна.
В бесплатном праздничном концерте приняли участие: украинская группа Kalush Orchestra, победившая в прошлом году на Евровидении в Италии, эстонский певец Стефан, занявший в том же конкурсе 13-е место, и победитель Евровидения-2001 из Эстонии - Танель Падар.
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО! 〉 «Слава Украине, Героям слава!» Глава МИД Эстонии открыл концерт Дня Европы на площади Вабадузе
Смотрите в видеорепортаже нашего специального корреспондента Олега Евтушенко, с каким настроением люди пришли на концерт Дня Европы, что значит для них этот праздник и день. Кроме того, в сюжете вы увидите, какие блюда украинской национальной кухни можно было купить на площади Вабадузе во время концерта, а также откровения украинцев, которые скорее ждут завершения войны и хотят вернуться домой.
Многие украинцы сказали в интервью, что они рады быть частью ЕС и с этого года вместе с Эстонией отмечать 9 мая День Европы.
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