ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО! ⟩ «Слава Украине, Героям слава!» Глава МИД Эстонии открыл концерт Дня Европы на площади Вабадузе

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна открыл торжественный концерт по случаю Дня Европы в Таллинне и призвал жителей Эстонии хотя бы раз в день думать о том, что сотни граждан Украины ежедневно гибнут на фронте, а украинские женщины подвергаются насилию со стороны врага.

Также Маргус Цахкна сказал, что Эстония будет помогать Украине до ее полной победы. По словам министра, Украина продолжает сражаться за свободу и безопасность всей Европы.

Торжественную речь он завершил словами: «Да здравствует Европа! Да здравствует Эстония! Слава Украине!» Собравшиеся на площади дружным хором ответили: «Героям слава!»

После этой речи на сцену вышел певец Стефан, представивший Эстонию на Евровидении в 2022 году. Стефан поблагодарил народ Эстонии за то, что тот дал ему шанс представить страну на Евровидении в очень тяжелое время, полное надежды, чему и была посвящена его песня Hope в мае 2022 в Италии.

Напомним, сегодня на площади Вабадузе проходит концерт, посвященный Дню Европы, в котором принимают участие украинская группа Kalush Orchestra, победившая в прошлом году на Евровидении в Италии, эстонский певец Стефан, занявший в том же конкурсе 13-е место, и победитель Евровидения-2001 из Эстонии - Танель Падар.

Танель Падар с огоньком зажег (в прямом смысле слова) в этот раз, исполнив песню Welcome to Estonia.

И вишенка на торте - концерт группы Kalush Orchestra. Кстати, на площади Вабадузе также работала лавка, в которой продавали розовые шляпки, как у солиста коллектива, а также кулинарная лавка, где все желающие могли купить блюда украинской кухни и частично поддержать ВСУ.

Во время исполнения песни Stefania подпевали практически все собравшиеся на площади Вабадузе.