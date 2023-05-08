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ВИДЕО ⟩ Маленькие нарвитяне покажут класс: несколько часов танцев, песен и веселья

Limon.ee
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В воскресенье, 21 мая, в нарвском доме культуры «Ругодив» состоится отчетный концерт детской студии EK Studio.

EK Studio приглашает всех на свой отчетный концерт. Чтобы не быть голословными, воспитанники студии показали на видео свои таланты.

В нарвской студии EK Studio занимаются дети от 3 лет и старше. В концерте также примут участие приглашенные гости – эстрадный певец Рафаэль и танцевальная студия Inspiration.

«Приходите и насладитесь красочным мероприятием», – говорит руководитель студии EK Studio Екатерина Коломенцева-Руссис.

Фото: Промо

Напомним, что недавно одна из воспитанниц Екатерины Коломенцевой-Руссис получила титул «Мисс Европа 2023» и побывала в студии развлекательного шоу Limon LIVE.

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