ВИДЕО ⟩ Маленькие нарвитяне покажут класс: несколько часов танцев, песен и веселья

В воскресенье, 21 мая, в нарвском доме культуры «Ругодив» состоится отчетный концерт детской студии EK Studio.
EK Studio приглашает всех на свой отчетный концерт. Чтобы не быть голословными, воспитанники студии показали на видео свои таланты.
В нарвской студии EK Studio занимаются дети от 3 лет и старше. В концерте также примут участие приглашенные гости – эстрадный певец Рафаэль и танцевальная студия Inspiration.
«Приходите и насладитесь красочным мероприятием», – говорит руководитель студии EK Studio Екатерина Коломенцева-Руссис.
Напомним, что недавно одна из воспитанниц Екатерины Коломенцевой-Руссис получила титул «Мисс Европа 2023» и побывала в студии развлекательного шоу Limon LIVE.