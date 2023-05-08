ВИДЕО ⟩ Маленькие нарвитяне покажут класс: несколько часов танцев, песен и веселья

EK Studio приглашает всех на свой отчетный концерт. Чтобы не быть голословными, воспитанники студии показали на видео свои таланты.

В нарвской студии EK Studio занимаются дети от 3 лет и старше. В концерте также примут участие приглашенные гости – эстрадный певец Рафаэль и танцевальная студия Inspiration.

«Приходите и насладитесь красочным мероприятием», – говорит руководитель студии EK Studio Екатерина Коломенцева-Руссис.

Фото: Промо