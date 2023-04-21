Старшеклассница из Нарвы теперь гордо носит титул «Мисс Европа 2023». Ксения Харламова получила корону победительницы на конкурсе красоты и талантов «Мисс и Мистер Европа 2023», который проходил в Таллинне в в рамках молодежного фестиваля Max Moda. В нем приняло участие более пятисот детей и подростков от 8 до 18 лет из разных стран: Эстонии, Латвии, Литвы, Италии, Румынии, Финляндии и Украины.
LIMON LIVE ⟩ Нарвитянка, завоевавшая титул «Мисс Европа»: «Трудно найти того, к кому хочется пойти на свидание!»
В студию Limon LIVE Ксения Харламова пришла со своим преподавателем, руководителем модельной школы EK Studio Екатериной Коломенцевой-Руссис. На шоу гостьи приехали прямиком из Нарвы. На видном месте в студии под светом софитов блестела корона Ксении. Впрочем, сияла от счастья, и сама 18-летняя красотка, а ее педагога Екатерину Коломенцеву-Руссис переполняло чувство гордости за свою подопечную.
«Близкие очень рады за меня. Я считаю, что я достойна этого титула», – сказала Ксения Харламова.
Победа нарвитянки на столичном конкурсе красоты и талантов в конце марта вызвала интерес и у ее одноклассников, и у жителей Ида-Вирумаа в целом. Конечно, любое внимание общественности порождает и злопыхателей. И такие тоже сразу обнаружились в родных краях, но Ксения старается не обращать на таких людей внимания и не читает злые комментарии в интернете.
«Я просто двигаюсь дальше. Стремлюсь к чему-то большему», – говорит Ксения Харламова.
На вопрос, как вырастить «Мисс Европы», Екатерина Коломенцева-Руссис уверенно отвечает: «Для этого нужно очень много работать, и главное – очень желать этого. В Нарве у нас в EK Studio есть модельная школа, дети там занимаются с четырехлетнего возраста. Я привозила на "Мисс Европы" уже не одну девочку, у меня были и первые вице-мисс, и вторые, и третьи. То, что Ксения получила "Мисс Европа" – для нас это победа, я к это этому шла много лет».
Педагог и ученица познакомились чуть больше года назад на конкурсе «Мисс Нарва», где в 2022 году Ксения Харламова стала первой вице-мисс.
Екатерина берет Ксению за руку: «Нынешняя победа не только ее, но и моя! Я ждала этого очень много лет. Конечно, Ксения приложила к этой победе максимум усилий. У меня были слезы радости, когда ей надевали корону».
Активная подготовка к «Мисс и Мистер Европа 2023» шла около года: на конкурсе участницы соревновались в дефиле, представляли себя на английском языке, выходили в национальных костюмах своих стран, показывали творческий номер. Поскольку Ксения с детства занимается бальными танцами, на конкурсе было решено их и продемонстрировать. Только если в Нарве Ксения занимается бальными танцами с партнером, то на конкурс она подготовила зажигательное соло под ритмы Шакиры. Высший балл от профессионального жюри нарвитянка получила за портфолио. Девушка и в самом деле очень фотогенична.
«В основном там были фотографии из моих личных фотосессий, которые я для себя красивой устраивала, – рассказывает в студии Limon LIVE Ксения Харламова. – А также было несколько снимков с моего предыдущего конкурса – с "Мисс Нарвы"»
Сейчас Ксения Харламова живет в Нарве и учится в одиннадцатом классе. После окончания школы она планирует перебираться в Таллинн. Куда поступать еще не определилась, но думает пойти учиться либо на педагога младших классов, либо на логопеда. Впрочем, за год решение старшеклассницы может поменяться.
Помимо учебы и танцев в родном городе Ксения начала преподавать в модельной школе, где дает девочкам уроки дефиле. Также теперь она войдет в состав жюри на конкурсе «Маленькая Мисс Нарва».
В отличие от своей ученицы, Екатерина Коломенцева-Руссис из Нарвы никуда уезжать не собирается. И хотя она постоянно бывает со своими учениками на конкурсах в различных городах и странах, считает, что дома – всегда лучше.
«Мы развиваем наш город в плане культуры: делаем мероприятия, конкурсы, концерты. У нас есть конкурс "Маленькая мисс Нарва", у нас замечательный город, замечательные люди, талантливые дети», – говорит Екатерина.
В рубрике «Шляпный вопрос» гостьи Limon LIVE вытянули адресные вопросы.
«Какие неудачные собеседования у вас были в жизни?» – зачитала Екатерина свой вопрос и задумалась. Она не смогла вспомнить неудачных собеседований, но сразу в памяти всплыло интервью, где журналистка ошарашила педагога вопросом.
«Это было в начале моей деятельности. Очень-очень давно... А бьете ли вы детей в своей студии? – спросили меня в интервью. Я была в ступоре. Не бью, конечно!»
Ксению в шляпе поджидал вопрос: как выглядит идеальное свидание по твоему мнению?
«Что-то банальное, спонтанное. Просто прогулка, разговор за чашечкой кофе», – ответила Ксения Харламова, слегка смутившись.
«Ну у тебя уже было свидание, воспоминание о котором греет душу?, – продолжили расспрашивать «Мисс Европу» ведущие Limon LIVE. – И вообще, легко ли найти в Нарве кандидата, с кем ходить на свидания?»
«Не скажу, что легко!» – ответила Ксения, уточнив, что, возможно, это у нее к парням завышенные требования. Педагог Ксении, Екатерина Коломенцева-Руссис, поддержала свою ученицу и добавила, что мужчины в Нарве, увы, слишком пассивны.
«Женщины в Нарве более смелые, чем мужчины. Да! Женщины и на свидание иногда приглашают. Пока мужчина будет думать, женщина уже взяла и пригласила», – сказала Екатерина.
Смотрите свежий выпуск Limon LIVE! Желаем вам теплых солнечных выходных!