LIMON LIVE ⟩ Нарвитянка, завоевавшая титул «Мисс Европа»: «Трудно найти того, к кому хочется пойти на свидание!»

Екатериной Коломенцевой-Руссис в студии Limon LIVE. Фото: Taavi Sepp

Педагог и ученица познакомились чуть больше года назад на конкурсе «Мисс Нарва», где в 2022 году Ксения Харламова стала первой вице-мисс.

Екатерина берет Ксению за руку: «Нынешняя победа не только ее, но и моя! Я ждала этого очень много лет. Конечно, Ксения приложила к этой победе максимум усилий. У меня были слезы радости, когда ей надевали корону».

«Мисс Европа 2023» Ксения Харламова. Фото: Taavi Sepp

Активная подготовка к «Мисс и Мистер Европа 2023» шла около года: на конкурсе участницы соревновались в дефиле, представляли себя на английском языке, выходили в национальных костюмах своих стран, показывали творческий номер. Поскольку Ксения с детства занимается бальными танцами, на конкурсе было решено их и продемонстрировать. Только если в Нарве Ксения занимается бальными танцами с партнером, то на конкурс она подготовила зажигательное соло под ритмы Шакиры. Высший балл от профессионального жюри нарвитянка получила за портфолио. Девушка и в самом деле очень фотогенична.

«В основном там были фотографии из моих личных фотосессий, которые я для себя красивой устраивала, – рассказывает в студии Limon LIVE Ксения Харламова. – А также было несколько снимков с моего предыдущего конкурса – с "Мисс Нарвы"»

Корона, лента и диплом победительницы. Фото: Taavi Sepp