Откровения таллиннки: хочу, чтобы моя попа досталась после смерти самым лучшим и стоила миллион

На прошлой неделе на портале Rus.Postimees появился опрос жителей Таллинна на тему донорства органов. Корреспондент издания узнал, как люди относятся к практике посмертного донорства и может ли эта инициатива стать привычной частью нашей культуры.
Одной из опрошенных стала Анастасия, которая решила ответить на вопрос журналиста нестандартно. Было ли это шуткой или она серьезно так думает, мы не знаем, но получилось очень весело и откровенно.
«Я считаю, что обязательно нужно писать об этом в Facebook, говорить на Youtube, нужно проводить лекции в школах, в институтах, на работе. Мне кажется, это самая важная тема на сегодняшний день - то, что я могу отдать кому-то свои глаза. Я считаю, что после смерти мои глаза обязательно должны быть завещаны нуждающейся, как и другие органы, - говорит Анастасия. - Конечно, не хотелось бы отдавать кому-то свою попу, которую я еженедельно качаю в зале. Не хотелось бы, чтобы я смотрела сверху и видела, как какая-то девушка ходит с моей попой, которую я так качала».
На вопрос же корреспондента Rus.Postimees о том, если ее пятая точка достанется девушке, которая удачно выйдет замуж и нарожает замечательных детей, будет ли Анастасия все равно против такого донорства, она ответила:
«Над этим уже можно подумать. Если речь идет о замужестве, это уже, конечно, отдельная тема. Нужно ли вообще нам все это? Нужно! Тогда именно ради этого я и качаю свою ж*пу, ой, простите, попу. Я хочу, чтобы она досталась только самым лучшим, достойным, и чтобы она стоила миллион».
По данным портала, Центром трансплантологии Клиники Тартуского университета получено 39995 заявлений о согласии посмертно стать донором, то есть 3,82 процента взрослого населения поддерживают идею донорства тканей и органов после смерти.
В конце марта портал Limon.ee рассказывал истории людей, которые дали согласие на донорство органов своих скоропостижно скончавшихся близких:
Конец одной жизни - это начало другой: реальные истории жителей Эстонии, которые стали донорами после смерти