Откровения таллиннки: хочу, чтобы моя попа досталась после смерти самым лучшим и стоила миллион

Одной из опрошенных стала Анастасия, которая решила ответить на вопрос журналиста нестандартно. Было ли это шуткой или она серьезно так думает, мы не знаем, но получилось очень весело и откровенно.

«Я считаю, что обязательно нужно писать об этом в Facebook, говорить на Youtube, нужно проводить лекции в школах, в институтах, на работе. Мне кажется, это самая важная тема на сегодняшний день - то, что я могу отдать кому-то свои глаза. Я считаю, что после смерти мои глаза обязательно должны быть завещаны нуждающейся, как и другие органы, - говорит Анастасия. - Конечно, не хотелось бы отдавать кому-то свою попу, которую я еженедельно качаю в зале. Не хотелось бы, чтобы я смотрела сверху и видела, как какая-то девушка ходит с моей попой, которую я так качала».

На вопрос же корреспондента Rus.Postimees о том, если ее пятая точка достанется девушке, которая удачно выйдет замуж и нарожает замечательных детей, будет ли Анастасия все равно против такого донорства, она ответила:

«Над этим уже можно подумать. Если речь идет о замужестве, это уже, конечно, отдельная тема. Нужно ли вообще нам все это? Нужно! Тогда именно ради этого я и качаю свою ж*пу, ой, простите, попу. Я хочу, чтобы она досталась только самым лучшим, достойным, и чтобы она стоила миллион».

По данным портала, Центром трансплантологии Клиники Тартуского университета получено 39995 заявлений о согласии посмертно стать донором, то есть 3,82 процента взрослого населения поддерживают идею донорства тканей и органов после смерти.