«Кайя и Алдор были молодыми людьми, чья жизнь оборвалась слишком рано, но благодаря трансплантации их органов 11 жизней были спасены», - рассказали в программе Pealtnägija в среду вечером. Что чувствуют близкие, когда им приходится решать, подписывать или нет заявление о донорстве органов их близкого умирающего или только что умершего человека?
Конец одной жизни - это начало другой: реальные истории жителей Эстонии, которые стали донорами после смерти
«Я ни о чем не жалею», - говорит Ульвар, который потерял свою жену Кайю летом 2021 года и дал свое согласие пожертвовать ее органы и ткани для трансплантации. «Она очень хотела стать врачом, и это помогло мне принять решение, - говорит вдовец, добавляя, что если бы жена узнала об этом, он был бы счастлив. - Моя дочь также сказала, что для человека, который уже ушел, это не имеет значения. Я думаю, что она права».
Кайя, 39-летняя мать двоих детей, работала преподавателем в университете и учителем географию в школе. В июле 2021 года у семьи появился шанс исполнить давнюю мечту - отправиться отдохнуть на остров Осмуссааре. «Это был самый прекрасный день того лета», - вспоминает Ульвар.
Однако на следующий день Кайя проснулась и почувствовала себя плохо. «Супруга пожаловалась на головную боль, но поскольку это случалось часто, я не обратил на это внимания», - говорит Ульвар. Но уже днем Кайя поняла, что ей необходимо прилечь.
Ульвар говорит, что у его жены случилось кровоизлияние в мозг. «Нам сразу же сказали, что нет медицинских ресурсов, чтобы помочь ей, поэтому нужно осознать, что Кайи, по сути, уже нет, - вспоминает Ульвар тот ужасный день. - Я был в шоке, не понимал, что происходит».
Первой мыслью было однозначное «нет»
Брат Аннелы, Алдор, попал в аварию весной 2018 года, когда ему было всего 33 года. «Майским утром мне позвонили из больницы и сообщили, что мой брат находится в очень критическом состоянии. У него было очень сильное кровоизлияние в мозг, и вскоре он умер. Я еще застала его в реанимации, подключенного к проводам, и когда разговаривала с врачом, он спросил, не думали ли мы о донорстве органов», - вспоминает она и признается, что ее первой мыслью было однозначное «нет».
«В моей душе еще теплилась надежда, что, возможно, что-то можно сделать для его спасения. Может быть, случится чудо, и он выживет, - говорит Аннела. - Но врачи объяснили нам, что такое донорство органов и почему в той ситуации, в которой мы оказались, это будет полезно».
Позже, поговорив с друзьями, они узнали, что Алдор тоже этого хотел, но у него просто не было времени озвучить свое желание. Аннела отмечает, что когда они узнали об этом, то обрадовались принятому решению, пишет Elu24.
Критериев исключения немного
Как правило, донорами органов становятся люди с неизлечимой травмой головы или сердечной недостаточностью, но в остальном здоровые, которых постигла неожиданная трагическая судьба.
Донорство и трансплантация органов и тканей помогают спасать сотни тысяч человек в мире ежегодно
По словам Эве Хярма, врача отделения интенсивной терапии и координатора донорства органов в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH), смерть мозга означает, что он необратимо перестал функционировать, то есть больше не управляет остальным телом, но другие органы все еще функционируют хорошо или удовлетворительно.
«Если мозг мертв, то пациент мертв», - объясняет Хярма, поясняя, что именно в этот момент следует обратиться к близким с просьбой о донорстве органов. Несмотря на то что это относительно срочное решение, это не означает, что родственникам не дается время, чтобы подумать и принять решение.
«Но мы все должны понимать, что когда мозг человека мертв, организм начинет постепенно умирать, поэтому все органы, которые еще хорошо работают и могли бы подойти для трансплантации, тоже начинают отключаться», - говорит координатор по донорству органов.
Она добавляет, что не существует прямого возрастного ограничения для донорства органов, но есть несколько других критериев исключения. «Это могут быть злокачественные опухоли или острые инфекционные заболевания, которые плохо поддаются лечению», - приводит она примеры.
Людей, нуждающихся в органах, всегда больше, чем доноров
Из отчета следует, что за последние пять лет в Эстонии было проведено 286 спасающих жизнь трансплантаций, и за это время было привлечено 137 отечественных доноров.
Хярма отмечает, что людей, нуждающихся в органах, всегда больше, чем доноров. В Эстонии более 70 человек стоят в очереди на получение нового органа, и в среднем каждый год умирает дюжина людей, которых можно было бы спасти, но для которых не удается найти подходящего донора. Именно поэтому недавно была запущена кампания, призванная побудить людей жертвовать свои органы для трансплантации.
В Европе существуют две международные организации по обмену органами: Eurotransplant, объединяющая страны Центральной Европы, и Scandiatransplant, объединяющая страны Северной Европы. С 2017 года Эстония входит в одну сеть со странами Северной Европы. Это означает, что органы из Эстонии могут спасать человеческие жизни в Скандинавии и наоборот - например, эстонский пациент может получить орган из Дании.
Список пересаживаемых органов впечатляет: от роговицы и кишечника до костей и сердца. Эстония способна пересаживать почки, печень, череп и поджелудочную железу, но пересадка сердца, например, осуществляется в сотрудничестве с финскими врачами. Согласно официальной статистике, сегодня в Эстонии насчитывается около 900 живых доноров органов.
11 человек получили новый шанс
Несмотря на то что из-за строгих правил невозможно сопоставить доноров и реципиентов органов, редакции Pealtnägija удалось получить анонимную информацию от донорской организации о том, что 11 человек получили новый шанс на жизнь с помощью органов Кайи и Алдора.
Благодаря Кайе помощь получили четыре человека в возрасте от 45 до 55 лет на момент трансплантации. Все они живы, и пересаженные органы работают очень хорошо.
Органы Алдора были использованы для продления жизни семи пациентов, включая его сердце, легкие, печень, поджелудочную железу и почки. Самому младшему пациенту, получившему орган Алдора, на момент пересадки было 3 года, а самому старшему - 64 года. Сегодня, спустя почти пять лет после трансплантации, двое из выживших пациентов скончались, а пятеро еще живы.