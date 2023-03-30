Конец одной жизни - это начало другой: реальные истории жителей Эстонии, которые стали донорами после смерти

«Я ни о чем не жалею», - говорит Ульвар, который потерял свою жену Кайю летом 2021 года и дал свое согласие пожертвовать ее органы и ткани для трансплантации. «Она очень хотела стать врачом, и это помогло мне принять решение, - говорит вдовец, добавляя, что если бы жена узнала об этом, он был бы счастлив. - Моя дочь также сказала, что для человека, который уже ушел, это не имеет значения. Я думаю, что она права».

Кайя, 39-летняя мать двоих детей, работала преподавателем в университете и учителем географию в школе. В июле 2021 года у семьи появился шанс исполнить давнюю мечту - отправиться отдохнуть на остров Осмуссааре. «Это был самый прекрасный день того лета», - вспоминает Ульвар.

Ульвар. Фото: Kuvatõmmis saatest «Pealtnägija»

Однако на следующий день Кайя проснулась и почувствовала себя плохо. «Супруга пожаловалась на головную боль, но поскольку это случалось часто, я не обратил на это внимания», - говорит Ульвар. Но уже днем Кайя поняла, что ей необходимо прилечь.

Ульвар говорит, что у его жены случилось кровоизлияние в мозг. «Нам сразу же сказали, что нет медицинских ресурсов, чтобы помочь ей, поэтому нужно осознать, что Кайи, по сути, уже нет, - вспоминает Ульвар тот ужасный день. - Я был в шоке, не понимал, что происходит».

Первой мыслью было однозначное «нет»