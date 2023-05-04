Против Алексея Панина возбудили уголовное дело за оправдание терроризма

Алексей Панин стал фигурантом уголовного дела. Актера обвиняют в публичном оправдании терроризма. Осенью прошлого года Алексей Панин опубликовал пост, в котором порадовался взрыву Крымского моста.
В отношении звезды фильма «Жмурки» завели уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Правоохранители пришли с обыском в московскую квартиру, где проживал Панин. Однако выяснилось, что подозреваемый уже продал недвижимость.
Напомним, актер еще в 2020 году эмигрировал в Испанию. Алексей покидал Россию со скандальным заявлением, мол, страну ждет незавидная судьба. Звезда добавил, что готов жить за границей, несмотря на отсутствие работы и стабильного заработка.
«Когда жил в России, мог позволить себе дом на Рублевке, мог взять из коробки деньги и купить еще одну машину. Сейчас мы живем как обычные люди, в обычной квартире – не так, как должны жить звезды. Но мы не голодаем», – говорил он.
Сегодня Алексей Панин и украинская актриса Вера Куценко гастролируют по США совместно с со спектаклем «Скамейка» по пьесе Александра Гельмана. Буквально две недели назад первая зарубежная премьера спектакля состоялась в Швеции.
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