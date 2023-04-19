Первая зарубежная премьера спектакля «Скамейка» по пьесе Александра Гельмана с участием Алексея Панина и украинской актрисы Веры Куценко с успехом прошла в Стокгольме и Гетеборге. Пьеса написана в 1983 году, впервые показана в 1985 году, и ее чуть было не запретили из-за «непристойности» и с тех пор несчетное количество раз сыграна на крупнейших сценах мира. История привлекательная своей достоверностью и правдоподобностью, ведь каждый из нас легко может оказаться на месте главных героев.
«В Таллинне публика избалованная»: Алексей Панин после успеха «Скамейки» в Швеции хочет привезти спектакль в Эстонию
Перед гастролями шведская Dagens Nyheter опубликовала статью «Сегодня бы я никогда не пожал руку Путину», где представила актеров и проект в изгнании «Скамейка».
Вера Куценко родилась и выросла в Луганске, где с 2014 года продолжаются военные действия. В 2018 году она переехала в Испанию, где уже жили ее родные.
- Моему сыну было всего четыре месяца, когда мы впервые услышали сирены и взрывы. Мы поехали в Одессу, а там жизнь шла своим чередом, люди гуляли на улице и город цвел. Но каждый раз, когда мы слышали громкий шум, мы бросались в кусты, - говорит Вера в интервью шведской газете Dagens Nyheter. - Я скучаю по своему театру, который разбомбили. Я проработала там десять лет и знаю каждый кирпичик, каждый задник и каждый стул в зале. Такое ощущение, что я постоянно жду момента, когда смогу вернуться в свою страну.
Актер Алексей Панин открыто высказывался в поддержку Украины с первого дня войны, тем самым закрыв себе все пути в российское кино.
- Когда я увидел, что Киев и другие крупные города начали бомбить, я не выдержал. Я сказал то, что чувствовал, совершенно без цензуры и с самыми сильными выражениями, доступными в русском языке. После этого я понял, что не смогу вернуться в Россию в обозримом будущем, - говорит он Dagens Nyheter.
Вера Куценко: «Алексей настоящий профессионал, мы работали слаженно, весело и с хорошим результатом. Она выступил как художник по оформлению сцены и звукорежиссер».
«Скамейка» была встречена шведским зрителем на ура – восторженные и благодарные комментарии в соцсетях пишут до сих пор. Причем в зрительных залах были и коренные шведы – они могли читать субтитры на большом экране. «Спектакли прошли хорошо. Зритель принимает – это главное. У меня много претензий к себе как к актеру. Если бы их не было, я был бы плохим актером. Любой спектакль начинает жить не сразу, мы можем говорить о состоявшемся спектакле после десяти сыгранных раз. Тогда актеры начнут купаться в материале, чувствовать себя как рыба в воде. Можно было бы сыграть лучше, но попозже. Сейчас надо обкатать. Есть куда расти», - так Панин подытожил первые зарубежные гастроли.
Почему родилась идея поставить «Скамейку»?
По словам Алексея Панина, в первую очередь потому, что это действительно хорошая и известная пьеса. «Во-вторых, спектакль на двоих – он прост в переездах, мало декораций и затрат. Мой товарищ, режиссер Роман Качанов посоветовал этот спектакль. Все мы из-за войны оказались в сложной ситуации, и, конечно, надо работать, что-то делать», - комментирует Алексей.
Вера Куценко вспоминает, что несколько лет назад, когда «Алексей в первый раз приехал в Торревьеху и мы с ним познакомились, он в шутку сказал, что мы как-нибудь сыграем вместе. Он переехал в Испанию, я приглашала его на спектакли с моим участием в наш экспериментальный театр El Faro. Однажды Алексей пришел с Романом Качановым, и они предложили мне поработать над постановкой спектакля «Скамейка». Я согласилась. Мы начали читать пьесу».
О чем пьеса?
На сцене разворачивается любовная история мужчины и женщины. Она - одинокая и разведенная, отчаянно пытается найти себе спутника жизни, он - мужчина, которому не повезло в браке и отсюда масса случайных знакомств, помогающих хоть на время заглушить тоску. Они оба лгут друг другу, оба принимают неправду за правду, и так несколько раз. За один вечер в городском парке оба проживают целую жизнь, наполненную элементами психологического триллера, что, согласитесь, типично для многих влюбленных или пытающихся строить отношения пар. И кто же кого переиграет в этой битве? Финал пьесы неожиданный, такой фееричной развязки зритель не ждет.
Вера Куценко: «Смысл пьесы, по-моему, в том, что каждый из нас в душе всегда надеется на лучшее, верит в добро и готов прощать ради любви всё! Моя героиня очень наивная женщина, верит мужчине и готова идти за ним на край света. Я иногда не понимаю ее. Она много раз выясняет, что ее обманули, но прощает и готова жить дальше».
Алексей Панин: «Я не люблю рассуждать, что зритель должен понять, посмотрев тот или иной спектакль или фильм. Знаю, что пьеса написана в 1983 году, но она очень современная. Если сегодня почитать Шекспира, то все его пьесы актуальны, они о понятных человеческих чувствах и эмоциях, о людях, как у Гельмана, вполне живых, не придуманных. Может, кто-то себя увидит».
Режиссер Геннадий Готовчич считает, что «пьеса - это всегда загадка, которую при постановке приходится разгадывать. Я понял, что она про любовь. В разных ее проявлениях. Он любит, она любит, и в нем еще присутствует тайная глубинная ревность, а это то же самое, что и любовь.
Сложность была только одна: главный герой Алексей Панин - слишком известный актер, и на сцене все будут видеть того Панина, которого они знают по фильмам, по другим спектаклям. Очень хотелось зрителя увлечь, чтобы зритель увидел персонажа, который любит, страдает, ревнует, врет. Я думаю, у нас получилось. Хотя Панин есть Панин, и как бы глубоко он ни погружался в роль, все будут видеть в нем известного актера. Остальные сложности такие же, как и при постановке любого спектакля - поиск, творчество, радость от находок, решение каких-то мизансцен. Было очень приятно трудиться с этими прекрасными актерами».
«Скамейка» - это потрясающий, эмоциональный спектакль, где предложенные обстоятельства меняются со скоростью света, а ты грустишь и смеешься вместе с героями постановки.
Организатор гастролей в Швеции Сэм Клебанов считает, что «это был непростой проект - мой первый опыт на ниве театрального менеджмента, где мне приходилось многому учится и много делать самому - от написания пресс-релиза на шведском до расклейки афиш по городу. Но это был и очень интересный проект, результатом которого стал отличный спектакль, и теплый прием зрителей в Стокгольме и Гетеборге - лучшее тому подтверждение.
Огромное спасибо всей команде создателей спектакля и нашим талантливым актерам – Алексею Панину и Вере Куценко, которые наполнили пьесу жизнью, чувствами и эмоциями. Для Алексея - это очень достойное возвращение на театральную сцену. Я уверен, что у нашей «Скамейки» большое будущее, она этого достойна».
Сейчас «Скамейка» гастролирует в Израиле, затем поедет в США, в планах гастроли в Германии.
Когда ждать спектакль в Таллинне?
«Хочется сыграть в Таллинне. Это моя мечта. В апреле прошлого года я приехал в Таллинн, попал в Русский театр, смотрел и представлял, как хорошо бы сыграть на этой сцене. В Таллинне публика театральная. Наверное, не самая простая, потому что избалованная, но мне хочется сыграть в Талинне. Надееюсь, что осенью сыграем».