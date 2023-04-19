«В Таллинне публика избалованная»: Алексей Панин после успеха «Скамейки» в Швеции хочет привезти спектакль в Эстонию

Вера Куценко: «Алексей настоящий профессионал, мы работали слаженно, весело и с хорошим результатом. Она выступил как художник по оформлению сцены и звукорежиссер».

«Скамейка» была встречена шведским зрителем на ура – восторженные и благодарные комментарии в соцсетях пишут до сих пор. Причем в зрительных залах были и коренные шведы – они могли читать субтитры на большом экране. «Спектакли прошли хорошо. Зритель принимает – это главное. У меня много претензий к себе как к актеру. Если бы их не было, я был бы плохим актером. Любой спектакль начинает жить не сразу, мы можем говорить о состоявшемся спектакле после десяти сыгранных раз. Тогда актеры начнут купаться в материале, чувствовать себя как рыба в воде. Можно было бы сыграть лучше, но попозже. Сейчас надо обкатать. Есть куда расти», - так Панин подытожил первые зарубежные гастроли.

Почему родилась идея поставить «Скамейку»?

По словам Алексея Панина, в первую очередь потому, что это действительно хорошая и известная пьеса. «Во-вторых, спектакль на двоих – он прост в переездах, мало декораций и затрат. Мой товарищ, режиссер Роман Качанов посоветовал этот спектакль. Все мы из-за войны оказались в сложной ситуации, и, конечно, надо работать, что-то делать», - комментирует Алексей.