ВИДЕО ⟩ Лайма Вайкуле о Юдашкине: «Из-за меня его уволили»

«Он работал на комбинате. Из-за меня его уволили, потому что он поехал со мной на гастроли. Он опоздал, не вышел на работу, и его уволили», – вспоминает Вайкуле.

Она сделала предположение, что именно его увольнение стало толчком к развитию его карьеры модельера и дизайнера.