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Умер модельер Валентин Юдашкин

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Валентин Юдашкин
Валентин Юдашкин Фото: Alexander Zemlianichenko

Ушел из жизни известный российский модельер Валентин Юдашкин, он скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщает Первый канал.

На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин. Об этом 2 мая сообщает Первый канал со ссылкой на его супругу.

«Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание», – говорится в сообщении.

Известно, что дизайнер последние несколько лет боролся с раком.

Еще вчера Валентин Юдашкин выходил на связь с российскими журналистами. «Мир потерял великого модельера, художника и творца… Он помогал многим, особенно молодым и начинающим дизайнерам. Был очень открытым. И большим профессионалом своего дела», – комментировал легендарный модельер новость о кончине Вячеслава Зайцева.

Новость дополняется

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