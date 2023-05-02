Умер модельер Валентин Юдашкин

На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин. Об этом 2 мая сообщает Первый канал со ссылкой на его супругу.

«Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание», – говорится в сообщении.

Известно, что дизайнер последние несколько лет боролся с раком.

Еще вчера Валентин Юдашкин выходил на связь с российскими журналистами. «Мир потерял великого модельера, художника и творца… Он помогал многим, особенно молодым и начинающим дизайнерам. Был очень открытым. И большим профессионалом своего дела», – комментировал легендарный модельер новость о кончине Вячеслава Зайцева.