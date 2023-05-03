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Решение в отношении обвиняемого в домогательствах эстонского бизнесмена остается в силе

Катрин Луст
, главный редактор Elu24
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Фото: Mihkel Maripuu

Харьюский уездный суд объявил сегодня, что решение о штрафе бизнесмену Маргусу Вальдесу, осужденному за сексуальные домогательства, не будет отменено. Вальдес оспорил денежный штраф, наложенный полицией, но суд решил отклонить жалобу. Бизнесмен может обжаловать решение в Верховном суде, пишет Elu24.

На прошлой неделе мы писали о том, как Маргус Вальдес, обвиненный в домогательствах, предстал перед судом.

ФОТО 〉 «Неправильно быть оштрафованным за похлопывание»: Маргус Вальдес, обвиняемый в домогательствах, предстал перед судом

Полиция оштрафовала бизнесмена на 320 евро за сексуальные домогательства в марте этого года.

«Говорить, что за похлопывание можно оштрафовать, неправильно!» - заявил представитель Вальдеса, который на прошлой неделе обжаловал решение полиции в суде, выслушав показания четырех молодых девушек.

Сегодня Харьюский уездный суд постановил, что решение о проступке в отношении Вальдеса остается в силе и что он должен заплатить штраф в размере 320 евро, если не обжалует это решение.

Имя бизнесмена Маргуса Вальдеса и раньше появлялось в СМИ с историями о домогательствах. Весной этого года женщины рассказали о домогательствах бизнесмена в программе Kuuuurija, а одна из девушек, подавших заявление в полицию, рассказала в программе, как выглядит собеседование при приеме на работу в офисе Вальдеса.

Редакция портала Elu24 также попросила Маргуса Вальдеса прокомментировать решение Харьюского уездного суда, но он отказался дать какие-либо комментарии.

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