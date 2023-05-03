Решение в отношении обвиняемого в домогательствах эстонского бизнесмена остается в силе

На прошлой неделе мы писали о том, как Маргус Вальдес, обвиненный в домогательствах, предстал перед судом.

Полиция оштрафовала бизнесмена на 320 евро за сексуальные домогательства в марте этого года.

«Говорить, что за похлопывание можно оштрафовать, неправильно!» - заявил представитель Вальдеса, который на прошлой неделе обжаловал решение полиции в суде, выслушав показания четырех молодых девушек.

Сегодня Харьюский уездный суд постановил, что решение о проступке в отношении Вальдеса остается в силе и что он должен заплатить штраф в размере 320 евро, если не обжалует это решение.

Имя бизнесмена Маргуса Вальдеса и раньше появлялось в СМИ с историями о домогательствах. Весной этого года женщины рассказали о домогательствах бизнесмена в программе Kuuuurija, а одна из девушек, подавших заявление в полицию, рассказала в программе, как выглядит собеседование при приеме на работу в офисе Вальдеса.