Решение в отношении обвиняемого в домогательствах эстонского бизнесмена остается в силе

Харьюский уездный суд объявил сегодня, что решение о штрафе бизнесмену Маргусу Вальдесу, осужденному за сексуальные домогательства, не будет отменено. Вальдес оспорил денежный штраф, наложенный полицией, но суд решил отклонить жалобу. Бизнесмен может обжаловать решение в Верховном суде, пишет Elu24.
На прошлой неделе мы писали о том, как Маргус Вальдес, обвиненный в домогательствах, предстал перед судом.
ФОТО 〉 «Неправильно быть оштрафованным за похлопывание»: Маргус Вальдес, обвиняемый в домогательствах, предстал перед судом
Полиция оштрафовала бизнесмена на 320 евро за сексуальные домогательства в марте этого года.
«Говорить, что за похлопывание можно оштрафовать, неправильно!» - заявил представитель Вальдеса, который на прошлой неделе обжаловал решение полиции в суде, выслушав показания четырех молодых девушек.
Сегодня Харьюский уездный суд постановил, что решение о проступке в отношении Вальдеса остается в силе и что он должен заплатить штраф в размере 320 евро, если не обжалует это решение.
Имя бизнесмена Маргуса Вальдеса и раньше появлялось в СМИ с историями о домогательствах. Весной этого года женщины рассказали о домогательствах бизнесмена в программе Kuuuurija, а одна из девушек, подавших заявление в полицию, рассказала в программе, как выглядит собеседование при приеме на работу в офисе Вальдеса.
Редакция портала Elu24 также попросила Маргуса Вальдеса прокомментировать решение Харьюского уездного суда, но он отказался дать какие-либо комментарии.