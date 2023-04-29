ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Восходящая эстонская звезда из Нарвы пикантными снимками напомнила о своем дне рождения

Артистка подписала пикантные снимки в Инстаграме на английском языке: «С днем рождения меня! Не могу дождаться, чтобы поскорее узнать, что принесет 27-й год моей жизни». Такой подписью артистка снабдила довольно пикантные снимки. Но мужчины могут держать себя в руках, потому что в интервью порталу Limon.ee певица рассказала, что ей сложно влюбиться и она не подпускает к себе всех подряд.

IVI в этом году будет участвовать в фестивале Tallinn Music Week второй год подряд, потому что лишь в 2021 году начала выпускать свою музыку. Ее заметили сотрудники радиостанции Raadio 2. «В этом году я буду выступать 13 мая на сцене Raadio 2 в театральном центре Vaba Lava. Всех очень жду, это будет очень красивое шоу, впервые буду выступать ни одна, ни с танцорами, а с бендом. Это будет очень живое и мощное выступление. Надеюсь, всем всё понравится!»