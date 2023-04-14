На Евровидение от Эстонии артистка IVI (настоящее имя - Виктория Савичева), родившаяся в Нарве, пока еще не едет, но на Таллиннской неделе моды и в еженедельном онлайн-шоу Limon LIVE сумела произвести фурор.
LIMON LIVE ⟩ Горячая певица IVI хочет перевезти семью в Таллинн: «В Нарве не осталось почти ничего!» (ВИДЕО)
Многие из вас даже не поверят, что красавица в гостях у Эдгара и Светы, и девушка на фото ниже - одно и то же лицо. Но мы вам гарантируем, лично проверяли. Давайте же скорее смотреть свежий выпуск Limon LIVE с нашей сексуальной гостью IVI!
Забежала на минутку на Таллиннскую неделю моду
Рижские журналисты особенно высоко оценили наряд артистки из Эстонии IVI на Таллиннской неделе моды, куда она заскочила буквально на минутку во второй день. Гости просили с ней сфотографироваться. Это значит, что всё сделано не зря.
«В этом году было не так много броских нарядов. Единственное, очень бросался в глаза показ, где было много обнаженных тел. Я не эксперт моды, конечно же. Был очень резкий перепад. Обычные гости и люди из мира моды, которые хотели привлечь к себе максимальное внимание. Не все были нарядными. Моя миссия была привлечь внимание к дизайнеру heartina_dresses, не к себе», - рассказывает артистка.
По словам IVI, она познакомилась с дизайнером осенью, и тут же начали сотрудничать. «Дизайнерам нужно иногда покреативить. Они шлют корсеты, юбки. Это утвержденный уже дизайн. Но хочется иногда покреативить, посотрудничать с каким-то артистом, например, с танцором. И создать что-то новое эксклюзивное».
Второй год на Tallinn Music Week
IVI участвует в фестивале второй год подряд, потому что в 2021 году начала выпускать свою музыку. Ее заметили сотрудники радиостанции Raadio 2. «В этом году я буду выступать 13 мая на сцене Raadio 2 в театральном центре Vaba Lava. Всех очень жду, это будет очень красивое шоу, впервые буду выступать ни одна, ни с танцорами, а с бендом. Это будет очень живое и мощное выступление. Надеюсь, всем всё понравится!»
По словам родившейся в Нарве певицы IVI, интерес к ней со стороны эстонской публики пока еще сдержанный. По ее словам, они делают музыку для публики, иногда забывая о собственных интересах. «Мой средний слушатель - 30+. Вижу по Youtube, по соцсетям, по людям, которые приходят на выступления, что они - не подростки. Сама не могу ответить на вопрос, почему им нравится. Последние наши синглы в стиле 80-х. Сочетают в себе электронную музыку, 80-е, чем-то напоминают ABBA. А языки - и русский, и английский, и эстонский. Когда песня нравится, неважно, на каком она языке».
На концерты начинающей артистки приходят парами. Она считает, что обычно 50 процентов женщин и 50 процентов мужчин наслаждаются выступлением в концертом зале.
«Или... или?»
С завязанными глазами или в наручниках? В наручниках
Сверху или снизу? Посередине
Пиво или вино? Пиво
Прямые или кудрявые волосы? Прямые
Путешествовать в одиночку или с друзьями? С друзьями
Утренний или вечерний душ? Вечерний
Грязные книги или грязные фильмы? Фильмы
Дурачиться с тем, кто нравится или со своим бывшим? С тем, кто нравится! Бывшие не нравятся.
Макияж или без макияжа? С макияжем.
Лучше быть недостаточно нарядным или слишком нарядным? Лучше быть стильным!
«Стараюсь всегда наносить легкий макияж, потому что не знаю, куда меня занесет день. У меня всегда с собой косметичка».
В рубрике «Шляпный вопрос» IVI пошутила, что ест упавшую на пол еду, если она очень вкусная. «Нет, конечно же, не ем. Бывает, не доем половину порции, могу выбросить. Если мне не нравится - всегда говорю, если спросят. За этими комментариями не стоит желание вернуть деньги, просто хочу дать обратную связь, иначе как они узнают».
Наша героиня рассказала, что плохо понимает намеки, ей очень тяжело влюбиться.
«Не подпускаю к себе очень близко людей вообще! Я считаю, что женское "нет" делится на два вида - грубое "нет" и "нет", которое значит "да". Личные границы должен выстраивать каждый человек».
«Хочу перевезти родителей в Таллинн, тут - жизнь!»
Поскольку певица родилась в Нарве, ведущие не могли не спросить у нее, как часто она там бывает и как вообще относится к жизни в этом регионе.
«Редко бываю в Нарве. У меня там семья, родители. Езжу туда, чтобы их навестить. Мне хочется их в Таллинн переманить. Тут жизнь, энергия другая. В Нарве не осталось ничего почти, за что хочется зацепиться. Ну у меня. Я живу уже долгое время в Таллинне, они ездят ко мне, это хорошо, что они не против этого».
Смотрите выпуск Limon LIVE с IVI вверху новости! Еще вы узнаете, есть ли у артистки друзья в эстонском шоу-бизнесе.