LIMON LIVE ⟩ Горячая певица IVI хочет перевезти семью в Таллинн: «В Нарве не осталось почти ничего!» (ВИДЕО)

Многие из вас даже не поверят, что красавица в гостях у Эдгара и Светы, и девушка на фото ниже - одно и то же лицо. Но мы вам гарантируем, лично проверяли. Давайте же скорее смотреть свежий выпуск Limon LIVE с нашей сексуальной гостью IVI!

Забежала на минутку на Таллиннскую неделю моду

Рижские журналисты особенно высоко оценили наряд артистки из Эстонии IVI на Таллиннской неделе моды, куда она заскочила буквально на минутку во второй день. Гости просили с ней сфотографироваться. Это значит, что всё сделано не зря.

«В этом году было не так много броских нарядов. Единственное, очень бросался в глаза показ, где было много обнаженных тел. Я не эксперт моды, конечно же. Был очень резкий перепад. Обычные гости и люди из мира моды, которые хотели привлечь к себе максимальное внимание. Не все были нарядными. Моя миссия была привлечь внимание к дизайнеру heartina_dresses, не к себе», - рассказывает артистка.

По словам IVI, она познакомилась с дизайнером осенью, и тут же начали сотрудничать. «Дизайнерам нужно иногда покреативить. Они шлют корсеты, юбки. Это утвержденный уже дизайн. Но хочется иногда покреативить, посотрудничать с каким-то артистом, например, с танцором. И создать что-то новое эксклюзивное».

Кадр шоу Limon LIVE Фото: Mihkel Maripuu

Второй год на Tallinn Music Week