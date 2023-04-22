«Пора прояснить, что происходит»: небо над Таллинном пронзила черная полоса, а всю Эстонию располосовало

Линии на небе могут обладать разными характерными признаками: облака в виде линий и полос, иногда более коротких, иногда тянущихся через все небо, иногда покрывающих большую часть или все небо, иногда прерывистых или туманных.

Они могут возникать в течение всего года, явление очень распространенное. Они часто заслоняются низкими облаками, чаще наблюдаются в переходной зоне между двумя воздушными массами разной плотности, перед фронтом низкого давления или в теплой части области низкого давления.

Они возникают двумя способами:

1) из-за добавления водяного пара от двигателей самолетов, так как это вызывает местное перенасыщение и конденсацию водяного пара.

В процессе горения в воздух добавляется дополнительный водяной пар (продуктом горения является углекислый газ и вода). Если воздух на высоте, на которой летают самолеты или подобные транспортные средства, очень холодный или влажный, произойдет образование облаков, поскольку даже при добавлении небольшое количество водяного пара происходит конденсация.

2) из-за небольшого перепада давления - вызванного воздушными потоками вокруг пропеллера и крыльев самолета, температура воздуха немного снижается, а в воздухе, практически насыщенном водяным паром, этого достаточно для конденсации.