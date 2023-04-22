Время от времени бдительных жителей Эстонии начинает беспокоить вопрос белых следов в небе, оставленных самолетами. Эта весна - не исключение. В редакцию Limon в очередной раз поступило сразу несколько вопрос от обеспокоенных читателей. Отвечаем, от чего возникают линии над нашими головами и почему это все-таки не заговор.
«Пора прояснить, что происходит»: небо над Таллинном пронзила черная полоса, а всю Эстонию располосовало
Журналистам написала Лора, которая переживает, что не все так однозначно, и, возможно, белые полосы на небе могут нанести вред не только здоровью человека, но и природе в целом.
«Зачем над городом Таллинном летают самолёты и распыляют белый дым? Что это за белый дым?» – спрашивает женщина. «Почему после распыления небо затягивается тучами на несколько дней? Является ли этот белый дым безвредным для людей, животных и растений? Какая компания совершает полёты с распылением? Что по этому поводу думают полиция, департамент окружающей среды, государственные чиновники? Пора прояснить, что происходит и зачем всё это делается».
Читай здесь: «Нас морят, как тараканов, распыляя в небе над столицей химию»: дьявольское небо Таллинна вызвало массовый психоз эстонских конспирологов
Действительно, есть люди, которые думают, что белые следы от самолетов это заговор, секретный план правительства или знак приближающегося апокалипсиса. Мы постоянно получаем письма и фото неба со всей Эстонии со следами от самолетов. Но на самом деле все гораздо проще - это лишь образованные кристаллы льда, частички, оставленные за летящими самолетами, так называемые конденсационные или инверсионные следы.
Инверсионный след – это кристаллы льда, которые создаются реактивными двигателями, выбрасывающими горячий и влажный воздух в холодную атмосферу с низким давлением пара.
Ранее Юри Йоонас, руководитель отдела прогнозов погоды Агентства по охране окружающей среды уже объяснял, почему происходит такое явление.
Линии на небе могут обладать разными характерными признаками: облака в виде линий и полос, иногда более коротких, иногда тянущихся через все небо, иногда покрывающих большую часть или все небо, иногда прерывистых или туманных.
Они могут возникать в течение всего года, явление очень распространенное. Они часто заслоняются низкими облаками, чаще наблюдаются в переходной зоне между двумя воздушными массами разной плотности, перед фронтом низкого давления или в теплой части области низкого давления.
Они возникают двумя способами:
1) из-за добавления водяного пара от двигателей самолетов, так как это вызывает местное перенасыщение и конденсацию водяного пара.
В процессе горения в воздух добавляется дополнительный водяной пар (продуктом горения является углекислый газ и вода). Если воздух на высоте, на которой летают самолеты или подобные транспортные средства, очень холодный или влажный, произойдет образование облаков, поскольку даже при добавлении небольшое количество водяного пара происходит конденсация.
2) из-за небольшого перепада давления - вызванного воздушными потоками вокруг пропеллера и крыльев самолета, температура воздуха немного снижается, а в воздухе, практически насыщенном водяным паром, этого достаточно для конденсации.