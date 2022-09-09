«Нас морят, как тараканов, распыляя в небе над столицей химию»: дьявольское небо Таллинна вызвало массовый психоз эстонских конспирологов

Пост в Facebook от подозревающего пользователя собрал большое количество комментариев с фотографиями перелинованного неба. Люди утверждают, и доказывают друг другу, что это не просто конденсационный след от самолета, а самые настоящие химиотрассы.

Химиотрассы – теория заговора, согласно которой «оккупационное правительство» тайно распыляет c пассажирских самолётов некие «химикаты». Конспирологи утверждают, что такие самолёты можно узнать по необычным конденсационным следам. Никаких доказательств реальности существования химиотрасс не существует, сообщает Wikipedia.

Пользователи активно поддерживают как конспирологические теории, так и друг друга в своих подозрениях, однако, есть и те, кто пытается вразумить собеседников и объяснить данный эффект с научной точки зрения. К сожалению, все попытки разбивались о стену веры в заговор мировых политиков.

На вопрос редакции о странных линиях и облаках на небе ответил Юри Йоонас, руководитель отдела прогнозов погоды Агентства по охране окружающей среды.

Линии на небе могут обладать разными характерными признаками: облака в виде линий и полос, иногда более коротких, иногда тянущихся через все небо, иногда покрывающих большую часть или все небо, иногда прерывистых или туманных.

Они могут возникать в течение всего года, явление очень распространенное. Они часто заслоняются низкими облаками, чаще наблюдаются в переходной зоне между двумя воздушными массами разной плотности, перед фронтом низкого давления или в теплой части области низкого давления.

Они возникают двумя способами:

1) из-за добавления водяного пара от двигателей самолетов, так как это вызывает местное перенасыщение и конденсацию водяного пара.

В процессе горения в воздух добавляется дополнительный водяной пар (продуктом горения является углекислый газ и вода). Если воздух на высоте, на которой летают самолеты или подобные транспортные средства, очень холодный или влажный, произойдет образование облаков, поскольку даже при добавлении небольшое количество водяного пара происходит конденсация.

2) из-за небольшого перепада давления - вызванного воздушными потоками вокруг пропеллера и крыльев самолета, температура воздуха немного снижается, а в воздухе, практически насыщенном водяным паром, этого достаточно для конденсации.

Краткое и лаконичное объяснение на английском языке https://glossary.ametsoc.org/wiki/Condensation_trail

Человеческие наблюдения основаны на естественных наблюдениях. Например, в прекрасный ясный день можно наблюдать два самолета бок о бок – один из них оставляет след, а другой нет, потому что небо неоднородно и самолеты летят на разных высотах и расстояниях. Кроме того, один самолет может оставить след в одном месте и не оставить его в другом, потому что на определенной высоте и в определенном районе может быть язык влажного воздуха, который благоприятствует конденсации и образованию линейных облаков. Однако с земли наблюдатель не может увидеть область более влажного воздуха. Так что есть вполне логичные объяснения.

Это также может быть полезно: https://keith.seas.harvard.edu/chemtrails-conspiracy-theory

NB. На Портале окружающей среды только что был опубликован новый видеоролик, обобщающий результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в 2021 году. На основании результатов 2021 года можно сказать, что качество атмосферного воздуха в Эстонии довольно хорошее, концентрация большинства распространенных загрязнителей имеет долгосрочную тенденцию к снижению.