«Ухохочешься, как жить приходится!» Раскрыт главный секрет Пугачевой

Алла Пугачева в Instagram пошутила о жизни детей в эмиграции: «Куда уходит детство? В какие города? Оказывается, в Израиль. Вот это да-а-а!»

Как говорят в еt окружении, «ухохочешься, как жить приходится паре, особенно в таком возрасте как у Аллы, все-таки непросто переезжать туда-сюда, из страны в страну».

Однако, сама Алла Пугачева продолжает юморить всем бедам назло. Возможно, отношение к жизни с юмором это и есть ее главный секрет? Так, уже больше года прошло с тех пор, как артистка вслед за мужем перебралась в Израиль. Там, по слухам, Алла Борисовна ведет тихую, размеренную жизнь, время от времени появляясь на различных мероприятиях. Кто-то отмечает – Алла Пугачева очень изменилась и даже похорошела. Другие просят показать младших детей, которых Примадонна эстрады забрала в сентябре из элитной московской гимназии и тоже увезла с собой.

Преданные подписчики Пугачевой буквально засыпали ее вопросами о жизни и настоящих увлечениях Лизы и Гарри. И вот, наконец, Алла Борисовна сдалась. 72-летняя звезда опубликовала милое видео, на котором ее заметно подросшие дети резвятся в компании друзей. Ролик певица подписала с присущим ей тонким чувством юмора, завуалированно отметив, что и сама удивлена неожиданным жизненным виражам, благодаря которым она сейчас живет в Тель-Авиве.

«Куда уходит детство? В какие города? Оказывается, в Израиль. Вот это да-а-а», — поделилась строчкой из известной песни Алла Борисовна. А пользователи сети отметили, детство в компании такой замечательной мамы не может быть плохим.