«Решено! Едем в Юрмалу» Пугачева и Галкин спешно переезжают из Израиля

Средиземноморский климат губительно сказывается на здоровье Примадонны, в последние месяцы звезда сильно сдала, ее руки страдают от подагры. Кроме того, врачи советуют артистке избегать солнца, что в Израиле обеспечить проблематично. Об этом пишет латвийское издание Bb.LV со ссылкой на источник из окружения Аллы Борисовны.

С конца апреля в Израиле начнется жара, а значит, артистке в возрасте будет непросто.

«Летом в Израиле просто невыносимо для неподготовленного человека, выросшего в более прохладном климате. Ведь жара – это нагрузка и на сердце. Да и проводить время только под кондиционером, без долгих прогулок с детьми по морю – та еще скука», – утверждает источник.

Поэтому сейчас даже гастрольные планы Галкина показывают, что в ближайшие месяцы он воссоединится с женой, а затем семейство покинет Израиль и уедет в Латвию. После США Максим едет в Канаду, оттуда он вернется в Израиль и летом отвезет Аллу Борисовну в Юрмалу. Благодаря этому Примадонна будет ближе к своим родным, сможет чаще видеться со своей подругой Лаймой Вайкуле.