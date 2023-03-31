ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ ⟩ Зритель ETV: как я должен понимать русский язык без перевода?

Всего несколько дней назад мы писали о беспокойстве читателя по поводу телеканала ETV Эстонской национальной телерадиовещательной компании ERR. «Уже в который раз пытаюсь смотреть новости, но каждый раз на переднем плане появляются какие-то субтитры», - пожаловалась обеспокоенная телезрительница, добавив, что в тот момент в программе говорили не на иностранном языке.