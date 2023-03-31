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ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ ⟩ Зритель ETV: как я должен понимать русский язык без перевода?

Крислин Метсанурм
, репортер
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Передача Pealnägija.
Передача Pealnägija. Фото: Lugeja foto

«Услышал в рекламе программы Pealtnägija (Очевидец - прим.ред.), что речь пойдет о бомбоубежищах, и эта тема меня очень интересует», - говорит Каяр из Таллинна, который вскоре был разочарован эфиром телепередачи Pealtnägija, пишет Elu24.

Всего несколько дней назад мы писали о беспокойстве читателя по поводу телеканала ETV Эстонской национальной телерадиовещательной компании ERR. «Уже в который раз пытаюсь смотреть новости, но каждый раз на переднем плане появляются какие-то субтитры», - пожаловалась обеспокоенная телезрительница, добавив, что в тот момент в программе говорили не на иностранном языке.

Судя по письму редакции, ситуация кардинально изменилась. «Раньше все было в порядке, но в последнее время программы каналов ERR не показывают субтитры», - говорит Каяр из Таллинна, который в среду вечером хотел посмотреть новостную программу по телевизору.

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