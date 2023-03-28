Зрительница возмущена эфиром ETV: непонятные субтитры посреди экрана. За что я плачу налоги?

В редакцию обратилась обеспокоенная читательница Мари и сообщила, что на телеканале Эстонской национальной телерадиовещательной компании есть технические неполадки. Мари говорит, что данная ситуация ее озадачила, так как она не обнаружила ни одной ошибки в своем телевизоре. «Если я не виновата, то почему я вообще должна за это платить? Это все-таки государственное телевидение», – отмечает она.