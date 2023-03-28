«Несколько дней назад у меня на экране были какие-то субтитры на протяжении всей программы Terevisioon, я не понимаю, что не так», – недоумевает телезритель. «Если такие ошибки повторяются, возможно, поможет сменить канал и переключить на него обратно», – говорит Пилле-Май Хелемяэ, руководитель по связям с общественностью Эстонской национальной телерадиовещательной компании (ERR), пишет Elu24.
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Зрительница возмущена эфиром ETV: непонятные субтитры посреди экрана. За что я плачу налоги?
Зрительница возмущена эфиром ETV: непонятные субтитры посреди экрана. За что я плачу налоги?
В редакцию обратилась обеспокоенная читательница Мари и сообщила, что на телеканале Эстонской национальной телерадиовещательной компании есть технические неполадки. Мари говорит, что данная ситуация ее озадачила, так как она не обнаружила ни одной ошибки в своем телевизоре. «Если я не виновата, то почему я вообще должна за это платить? Это все-таки государственное телевидение», – отмечает она.
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