Карьера взлетит: Глоба назвала главного богача весны
Карьера взлетит: Глоба назвала главного богача весны
Астролог Тамара Глоба заявила, что весной 2023 года практически во всех сферах повезет Весам. По ее словам, жизнь этих людей заиграет новыми красками.
«Карьера Весов стремительно пойдет вверх. Интеллектуальная деятельность сулит им высокий заработок», - заявила она.
Глоба при этом подчеркнула, что Весам нужно больше времени проводить с семьей. Сейчас как никогда им нужна поддержка и понимание.
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