В 2020 году в центре Таллинна, в двух шагах от театра «Эстония» были достроены и открыты деревянные павильоны, в них расположились ресторан Pomo и кафе Opera. Вы когда-нибудь бывали внутри? А задумывались, куда ведет лестница и что там внизу? А мы вам расскажем.
ВИДЕО ⟩ А вы уже бывали в этом домике в парке Таммсааре? Если нет, то смотрите, что происходит там, когда наступает ночь
10 марта многие прохожие обратили внимание на яркие огни, эффектные декорации, которые можно было увидеть сквозь незатемненные окна. Внутрь заходили яркие барышни и уверенные в себе мужчины. Все они оделись по-праздничному. А всё потому, что в Таллинн вернулась легендарная вечеринка «Танцевальный рай», отметившая Международный женский день и 14-й день рождения.
Теперь сливки общества собираются в элитном ночном клубе Vatican, расположенном под деревянными павильонами в парке Таммсааре, в заведение ведет лестница вниз. Но поскольку вечеринка проходит на двух этажах, задействованы и помещения ресторана на первом этаже. Поэтому гости вечеринки могут не только следовать за любимой музыкой и шоу-программой из зала в зал, но и наблюдать за временем - глядя в окна.
Смотрите фоторепортаж с первой вечеринки «Танцевальный рай» после двухлетнего перерыва! ПЛЯСАЛИ ДО РАССВЕТА 〉 В Таллинне прошла легендарная вечеринка «Танцевальный рай»: смотрите, как за 14 лет изменилась публика
Всеми любимая ведущая Катюша в этот вечер сияла, ей подарили тюльпаны, с ними в руках она начала яркий репортаж с вечеринки «Танцевальный рай». Несмотря на русскую музыку от диджеев DJ BELL и DJ PETERSON, в клубе этой ночью было много иностранных гостей и эстонцев. Все они оценили то, какие респектабельные люди здесь собрались, качество организации и вкус коктейлей.
Это получился по-настоящему фееричный праздник - полный радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей.
Внимание! Следующий «Танцевальный рай Retro special» пройдет 12 мая там же - в загадочном клубе VATICAN, расположенном в парке Таммсааре! Начинайте готовиться уже сейчас.
Предлагаем вам видеорепортаж от ослепительной Катюши! Смотрите, как народ зажигал на двух танцполах в этот раз там, где еще несколько назад не было ничего!