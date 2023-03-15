ПЛЯСАЛИ ДО РАССВЕТА ⟩ В Таллинне прошла легендарная вечеринка «Танцевальный рай»: смотрите, как за 14 лет изменилась публика

Долгая пауза дала возможность поклонникам русской музыки сильно соскучиться по любимой вечеринке и так совпало, что сразу два ярких события ознаменовали возвращение «Танцевального рая» – праздник нежности и красоты – Женский День и день рождения вечеринки. Старые и новые друзья встретились в атмосфере торжества.

Гости с некой осторожностью, но большим любопытством осваивали территорию загадочного клуба VATICAN. «Танцевальный Рай» проходил сразу на двух этажах, и посетители с восторгом перемещались от одного танцпола к другому, следуя за шоу-программой и не желая ничего пропустить.

Экстравагантное модерн-кабаре EMPIRE SHOW поразило гостей своими эпатажными костюмами и изящной, чувственной, но динамичной хореографией. Равнодушных не осталось!

Резиденты вечеринки DJ BELL и DJ PETERSON играли на двух танцполах и, как всегда, угадывали настроение публики, ставя лучшую русскую музыку. Усидеть сложно было даже тем, кто выбрал отдыхать удобно, расположившись за вип-столиками. «Пошла жара» и все с удовольствием танцевали до самого утра.

Организаторы вечеринки в честь 14 дня рождения предложили гостям отведать праздничный торт, позаботившись о том, чтобы сладкое райское угощение было подано на каждом этаже.

Это получился по-настоящему фееричный праздник – полный радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей.

Вечеринки «Танцевальный Рай» – это всегда соблазн, перед которым невозможно устоять!

Организаторы благодарят всех гостей, упоминая о том, что особенно приятно было видеть тех, с кем «Танцевальный Рай» начинал свое восхождение на Олимп танцевальных мероприятий эстонской столицы 14 лет назад.

«Мы искренне надеемся видеть вас и на последующих мероприятиях», - сказал Герт Лаасме.