Эдгар Гергель - удивленному пакистанцу: еще у нас в Эстонии можно встретить победителя Евровидения у соседнего писсуара

В первый раз всегда страшно, а когда к этому привыкаешь, то руки перестают потеть, голос не дрожит и ноги не подкашиваются. Боюсь представить, как тряслись руки того самого папарацци, запечатлевшего целующуюся первую леди Эстонии Эвелин Ильвес не с мужем... ведь если бы не он, судьба первых лиц государства могла сложиться совершенно по-другому. Но это лишь одно из моих журналистских воспоминаний, давайте же перейдем к неизданному, а такого материала хватит минимум на 100 статей.

Итак, вчера Сеть взбодрил материал портала Limon о том, что работающий в сфере ИТ и проживающий в Эстонии три года уроженец Пакистана Усман не поверил глазам, когда увидел Каю Каллас в магазине Selver. Он судорожно гуглил, действительно ли на расстоянии вытянутой руки от него с продуктовой корзиной разгуливает премьер-министр Эстонии. Конечно, Усман не ошибся. И новость стала резонансной.

Я работаю журналистом уже более десяти лет. Помню свои первые интервью, когда боялся всего. Краснел, бледнел, звезды стояли передо мной, а я не мог подойти, в том числе и на мероприятиях для прессы. Даже в двух метрах от меня селебрити казались такими недосягаемыми. Но со временем привык и уже не боюсь. Вспоминается даже интересный случай, который произошел со мной около года назад.

Танель Падар, ты ли это?