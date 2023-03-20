Тренд на свободу передвижений и проведения досуга первых лиц государства около 15 лет назад задала первая леди Эстонии и бывшая жена президента Тоомаса Хендрика Ильвеса Эвелин Ильвес, которая свободно гуляла по паркам, ходила по светским мероприятиям и ко второму сроку президентства бывшего мужа раскрепостилась до такой степени, что слилась в поцелуе с любовником на террасе кафе Komeet в центре Таллинна.
Эдгар Гергель - удивленному пакистанцу: еще у нас в Эстонии можно встретить победителя Евровидения у соседнего писсуара
В первый раз всегда страшно, а когда к этому привыкаешь, то руки перестают потеть, голос не дрожит и ноги не подкашиваются. Боюсь представить, как тряслись руки того самого папарацци, запечатлевшего целующуюся первую леди Эстонии Эвелин Ильвес не с мужем... ведь если бы не он, судьба первых лиц государства могла сложиться совершенно по-другому. Но это лишь одно из моих журналистских воспоминаний, давайте же перейдем к неизданному, а такого материала хватит минимум на 100 статей.
Итак, вчера Сеть взбодрил материал портала Limon о том, что работающий в сфере ИТ и проживающий в Эстонии три года уроженец Пакистана Усман не поверил глазам, когда увидел Каю Каллас в магазине Selver. Он судорожно гуглил, действительно ли на расстоянии вытянутой руки от него с продуктовой корзиной разгуливает премьер-министр Эстонии. Конечно, Усман не ошибся. И новость стала резонансной.
Я работаю журналистом уже более десяти лет. Помню свои первые интервью, когда боялся всего. Краснел, бледнел, звезды стояли передо мной, а я не мог подойти, в том числе и на мероприятиях для прессы. Даже в двух метрах от меня селебрити казались такими недосягаемыми. Но со временем привык и уже не боюсь. Вспоминается даже интересный случай, который произошел со мной около года назад.
Танель Падар, ты ли это?
Прошлой весной в одном из столичных музеев проходил большой концерт с участием эстонских звезд, ведущим вечера был победитель Евровидения-2001 из Эстонии Танель Падар. А он мне как раз был нужен для одного проекта, в тот момент я работал в пиар-агентстве. Я долго думал, как его достать, чтобы уж наверняка. Решил просто ждать. Повезет - так повезет, не повезет - ну и ладно.
В какой-то момент я отлучился в туалет по нужде. И вслед за мной туда вошел никто иной - Танель Падар, и занял писсуар по соседству со мной. Я решил, что в такой ответственный момент не буду беспокоить певца своим вопросом. Схожу помою руки, выйду из уборной и подожду артиста у входа.
И тут выходит известный музыкант из уборной и я налетаю: «Танель, Танель, добрый вечер! Я только на секунду вас отвлеку, хочу поговорить о сотрудничестве...»
Певец оказался очень занят и сказал, что ему уже нужно бежать на сцену. Не знаю, застал ли я его в неподходящий момент, но на тот момент мне казалось рабочее задание таким важным, что я забыл обо всем. Тогда я только видел цель и не видел препятствий.
Вам не сюда, вам туда!
Что касается меня, то до уровня Каи Каллас, конечно, еще далеко. Но люди часто узнают на улицах, в ресторанах, в клубах. Пару раз слышал довольно забавное утверждение в свой адрес: «А мы не думали, что вы ходите в такие места!» Это мне так один раз сказали в столичном клубе Paparazzi.
А вообще, любые знаменитости, политики и общественные деятели такие же люди, как и все остальные. Они тоже иногда ходят в ресторан, магазин, туалет, летают в отпуск. В Эстонии, как правило, нет такого уровня селебрити или политиков, которые могут позволить себе частные самолеты, личных помощников 24/7 и прочие блага. Вот поэтому и встречаемся.