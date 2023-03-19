ФОТО ⟩ Пакистанец, работающий в Эстонии, встретил Каю Каллас в неожиданном месте и был в шоке от увиденного

Усман из Пакистана живет в Эстонии чуть больше трех лет. Он приехал в нашу страну, потому что получил хорошее предложение о работе в секторе информационных технологий.

«Я никогда так не нервничал, как в тот момент. Даже на собеседованиях, - смеется Усман, который неожиданно заметил премьер-министра Кайю Каллас в магазине. - Я гулял по Кадриоргу и зашел в Selver, чтобы купить продукты, и - бинго! Сначала я не был уверен, что это действительно премьер-министр. Это казалось таким необычным, учитывая мое происхождение, жизнь в Пакистане... Там лидеры не ходят за покупками сами, они посылают своих подчиненных. Рабочая сила у нас дешевая, поэтому политики и богатые нанимают людей, чтобы те делали все это за них. Даже самые обычные вещи, например, поход в продуктовый магазин».

«Я видел, что она похожа на премьер-министра Каю Каллас, но не понимал, что происходит. Она просто делала покупки в магазине, совсем как обычный человек. На всякий случай я погуглил, чтобы убедиться, она ли это. Потом я спросил, не Кая Каллас ли она, и она, смеясь, ответила «да». Я поздравил ее с победой на выборах, она была очень мила и приветлива, - говорит обалдевший от счастья пакистанец. - Я спросил, могу ли я с ней сфотографироваться. Никто даже не заговорил с ней, что меня удивило. Я ожидал, что при виде такого известного политика люди начнут с ним разговаривать и жаловаться на свои проблемы. Но нет. Она спокойно стояла в очереди в кассу самообслуживания».

Вечер пятницы в Selver: пакистанец встретил Каю Каллас. Фото: Kuvatõmmis Instagramist