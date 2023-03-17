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Начинается важный этап: Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, которых в ближайшее время ждут перемены

Limon.ee
Начинается важный этап: Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, которых в ближайшее время ждут перемены
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Перемены. Иллюстративное фото
Перемены. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Известный астролог Тамара Глоба увидела хорошее предзнаменование, пишет teleprogramma.pro.

Известный астролог Тамара Глоба составила астрологический прогноз, согласно которому у представителей некоторых знаков Зодиака вскоре наступит счастливая жизнь.

Хороших событий стоит ждать Близнецам, Девам, Весам и Козерогам.

У Близнецов на второй план уйдет материальное, и на горизонте появятся важные цели.

Дев ждут некие новые планы вдали от дома. Они будут касаться любимых людей и детей.

В ближайшие дни у Весов начнут решаться вопросы будущих планов, связей и карьеры. В личном грядут перемены.

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