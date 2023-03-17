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Михаил Лабковский рассказал, что делать, если все вокруг бесят

Limon.ee
Михаил Лабковский рассказал, что делать, если все вокруг бесят
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Михаил Лабковский в Таллинне
Михаил Лабковский в Таллинне Фото: Konstantin Sednev

По мнению известного психолога Михаила Лабковского, первый шаг на пути к тому, чтобы справиться с раздражением - это осознать, что такое поведение - не норма, пишет super.ru.

И не оправдывать собственное неумение контролировать эмоции фразами вроде «просто у меня такой характер» или «ну а что я могу поделать, если меня все бесят». Есть и те, кто списывает свое раздражение на... знак Зодиака.

Конструктивный способ решения проблемы заключается вот в чем. «В этой ситуации есть только один способ прекратить ссориться с близкими: закрыть рот и заняться своими делами», - жестко констатирует Лабковский. При этом в качестве успокоительного средства он советует вязание и вышивание. И нет, это не шутка. «Ваши близкие не виноваты в том, что вы агрессивный человек. И тот факт, что вы не можете с собой справиться, говорит о том, что вы не вполне зрелая личность», - объясняет психолог.

«Если вам просто необходимо орать на других людей, делать замечания, язвить и учить их жизни, у меня для вас плохие новости: ваша самооценка находится примерно на уровне плинтуса. Почему? Потому что раздражаясь и опуская окружающих, вы пытаетесь сами стать выше, значительнее и важнее. Друзья, это так не работает», - уверяет Лабковский.

План выхода из ситуации Лабковский предлагает такой: проработать самооценку, поднять ее путем решения своих внутренних проблем и конфликтов. Но никак не за счет других людей, тем более самых близких.
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