Михаил Лабковский рассказал, что делать, если все вокруг бесят

И не оправдывать собственное неумение контролировать эмоции фразами вроде «просто у меня такой характер» или «ну а что я могу поделать, если меня все бесят». Есть и те, кто списывает свое раздражение на... знак Зодиака.

Конструктивный способ решения проблемы заключается вот в чем. «В этой ситуации есть только один способ прекратить ссориться с близкими: закрыть рот и заняться своими делами», - жестко констатирует Лабковский. При этом в качестве успокоительного средства он советует вязание и вышивание. И нет, это не шутка. «Ваши близкие не виноваты в том, что вы агрессивный человек. И тот факт, что вы не можете с собой справиться, говорит о том, что вы не вполне зрелая личность», - объясняет психолог.

«Если вам просто необходимо орать на других людей, делать замечания, язвить и учить их жизни, у меня для вас плохие новости: ваша самооценка находится примерно на уровне плинтуса. Почему? Потому что раздражаясь и опуская окружающих, вы пытаетесь сами стать выше, значительнее и важнее. Друзья, это так не работает», - уверяет Лабковский.