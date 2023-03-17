Гостьей сегодняшнего выпуска Limon LIVE стала певица Valkeriya. На самом деле, голосистую и, бесспорно, талантливую жительницу Таллинна зовут Валентина. По образованию она физик-теоретик, долгое время работала графическим-дизайнером, а недавно стала специалистом по кормлению птиц.
LIMON LIVE ⟩ Физик-теоретик и певица Valkeriya рассказала, почему жители Эстонии должны срочно идти кормить птиц
В гостях у ведущих Limon LIVE Светланы Карабут и Эдгара Гергеля певица Valkeriya расскажет, откуда взялся ее необычный псевдоним, споет а капелла, а еще популярно объяснит, почему ранней весной так важно кормить птиц и почему белый хлеб их убивает.
«Я пою – это мое хобби. Пою я с детства. Последние два года я занимаюсь вокалом профессионально», – рассказывает Валентина и отмечает, что ее певческая карьера сейчас находится лишь на старте.
«Людям нравится мой голос. Я получаю истинное удовольствие, когда я вижу эмоции людей», – говорит начинающая певица.
И это действительно так! Мы заметили Валентину на недавнем показе таллиннского модельера Дениса Мистюрина, который прошел 3 марта на сцене RING Русского театра. Смотрите ЗДЕСЬ: От пышки до худышки: модельер Денис Мистюрин виртуозно раздел жительниц Таллинна
Певица Valkeriya вышла на сцену в костюме от Мистюрина и исполнила песню Леди Гаги, которая стала столь популярна благодаря сериалу «Уэнсдей». Во время ее выступления эффектно демонстрировала нижнее белье хозяйка студии восстановительного фитнеса Smart Body Ирина Калинина. Это был фурор! Зрители завороженно и даже с ноткой стеснения наблюдали за гипнотизирующим танцевально-музыкальным номером.
«Сам номер мы не готовили, это была полная импровизация. Денис попросил меня спеть, выбрали песню Леди Гаги Bloody Mary, эта песня сейчас очень популярна. Особенна та обработка, которая сейчас в TikTok, все танцуют танец Уэнсдей руками, – рассказывает певица. – Когда я пришла на саундчек, поняла, что зал по акустике довольно сложный. Танец Ирины был для меня таким же сюрпризом, как и для всех гостей. В один момент я не ожидала, что она появится у меня слева и так быстро оттуда пойдет. Мне даже пришлось остановиться, чтобы мы не врезались друг в друга".
От эффектного показа коллекции нижнего белья Valkeriya осталась в таком же восторге, как и другие гости: "Это было здорово: арки, фрески, кружево, освещение. Вся картинка сложилась в целое, это было очень классно!»
С Денисом Мистюриным Валентина познакомилась два года назад. «Стала у него заказывать одежду для своих выступлений. Он шьет мне и деловые костюмы для работы, и наряды для выступлений», – рассказывает Валентина, отмечая, что в студию Limon LIVE она пришла в портупее от Мистюрина.
Разузнали мы у нашей гостьи, как родился ее таинственный псевдоним Valkeriya. Произошло это давно, когда она еще работала диспетчером в такси. Впрочем, чем только в своей жизни Валентина не занималась: она и графический дизайнер, и физик-теоретик.
«В школе я была хороша во всем. И в языках, и в биологии, и математике, и в химии, и в физике.
Я очень хотела учиться на хирурга, причем, на нейрохирурга.
Но так сложилось, что меня воспитывал только папа, и учиться в Тарту было невозможно на тот момент», – рассказывает Валентина, как осталась в Таллинне и пошла учиться в ТТУ. Впрочем, отучившись на физика, она решила, что видит себя в творческой профессии. Долгое время играла в КВН Эстонии, работала графическим дизайнером, начала заниматься вокалом.
«Сегодня, когда Инстаграм, ТикТок, когда каждый человек может показать, что он умеет, настолько много возможностей для творческих людей, их просто безграничное количество! Главное – не бояться себя продавать и о себе рассказывать», – уверена Валентина.
Сейчас яркая жительница Таллинна работает в сфере сельского хозяйства. «Я работаю в компании – одном из пяти крупнейших производителей кормов для садовых и диких птиц. Очень популярно в Скандинавии и Европе кормить птичек, таких как синички, снегири», – говорит Валентина.
Гостья Limon LIVE рассказала, как правильно кормить птиц, почему их категорически нельзя кормить белым хлебом, ведь от этого они умирают.
«Мы – люди – занимаем ареал обитания птиц. Мы постоянно достраиваем какие-то дома, вырубаем часть леса, и птицы мигрируют, у них становится меньше еды. с одной стороны – да, естественный отбор, и не нужно никому помогать, но с другой стороны мы забираем их среду обитания, поэтому мы не можем им не помогать. Птицы нужны, иначе мы увидим много насекомых», – рассказывает Валентина.
«Обязательно нужно ставить воду, чего многие люди не делают. Когда выпадает снег – у людей начинается ажиотаж, и все начинают кормить птиц. А весной об этом забывают, а ведь есть очень грустные истории. Нужно следить за погодой, когда очень мокрая весна, птички не находят достаточно еды, умирают птенцы, это отражается на популяции», – Валентина рассказала, что подкармливать птиц нужно и весной.
Конечно, мы не отпустили нашу разностороннюю гостью без песни. В студии а капелла Valkeriya спела песню ABBA. Cмотрите свежий, такой весенний и солнечный выпуск Limon LIVE! Он точно поднимет вам настроение!