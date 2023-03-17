LIMON LIVE ⟩ Физик-теоретик и певица Valkeriya рассказала, почему жители Эстонии должны срочно идти кормить птиц

От эффектного показа коллекции нижнего белья Valkeriya осталась в таком же восторге, как и другие гости: "Это было здорово: арки, фрески, кружево, освещение. Вся картинка сложилась в целое, это было очень классно!»

Певица Valkeriya в студии Limon LIVE Фото: Pilt videost

С Денисом Мистюриным Валентина познакомилась два года назад. «Стала у него заказывать одежду для своих выступлений. Он шьет мне и деловые костюмы для работы, и наряды для выступлений», – рассказывает Валентина, отмечая, что в студию Limon LIVE она пришла в портупее от Мистюрина.

Разузнали мы у нашей гостьи, как родился ее таинственный псевдоним Valkeriya. Произошло это давно, когда она еще работала диспетчером в такси. Впрочем, чем только в своей жизни Валентина не занималась: она и графический дизайнер, и физик-теоретик.

«В школе я была хороша во всем. И в языках, и в биологии, и математике, и в химии, и в физике.

Я очень хотела учиться на хирурга, причем, на нейрохирурга.

Но так сложилось, что меня воспитывал только папа, и учиться в Тарту было невозможно на тот момент», – рассказывает Валентина, как осталась в Таллинне и пошла учиться в ТТУ. Впрочем, отучившись на физика, она решила, что видит себя в творческой профессии. Долгое время играла в КВН Эстонии, работала графическим дизайнером, начала заниматься вокалом.