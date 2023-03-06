ФОТО И ВИДЕО ⟩ От пышки до худышки: модельер Денис Мистюрин виртуозно раздел жительниц Таллинна

В пятницу, 3 марта, в Таллинне прошел шоу-показ нижнего белья и одежды для дома модельера Дениса Мистюрина. В этот вечер дамы дефилировали в чувственных, откровенных и смелых нарядах. Самое интересное, что на подиум вместе с профессиональными моделями вышли и простые женщины – и аппетитные пышки, и раскрепощенные худышки. Смотрите видеорепортаж и яркую галерею!