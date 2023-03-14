В конце прошлой недели в Ласнамяэ в здании рынка Лаагна торжественно открылось новое увеселительное заведение - Legend («Легенда»). С названием новые владельцы не прогадали, потому что оно пришло на смену действительно легендарному бару «У Палыча», где было много драм, драк и прочих громких событий. Что предлагает гостям «Легенда» и что изменилось внутри самого бара? Журналисты Limon.ee в пятницу вечером заглянули на огонек!
ЭКСКЛЮЗИВ! ⟩ Легенда уже не та: смотрите, что творится за дверями бывшего бара «У Палыча»
Новый бар, как и магазин Mere, расположенный в том же здании, открылся практически тайком. Не было ни громкой рекламы, ни шариков на входе. Даже вывеска осталась по наследству от легенды - бара «У Палыча». О том, что здесь работает новое увеселительное заведение, говорит только надпись Legend на входной двери в бар, которая настолько темная, что через нее возможно увидеть, открыто ли заведение или нет. Но на самом деле оно работает с небольшим перерывом практически 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
Об открытии нового бара Legend мы узнали благодаря посту в соцсети Facebook. В сообщении было заявлено, что 10 марта в «Легенде» пройдет первая вечеринка по случаю открытия и будет отмечаться Международный женский день, где всех гостей будут угощать конфетами и игристым.
Итак. Пятница, около девяти часов вечера, на улице по-зимнему морозно. Мы направляемся на улицу Викерлазе в Таллинне, где расположилась «Легенда». Ажиотажа на входе не наблюдаем, поэтому сначала даже сомневаемся, открыто ли вообще это заведение. Но дверь поддается с первого раза, мы попадаем внутрь.
За темной дверью - веселье!
За темной входной дверью еще одна стеклянная дверь. Но уже слышится громкая русская музыка, сверкают яркие огни танцпола. Рядом с барной стойкой установлен столик, украшенный искусственными подсолнухами. На нем стоят бокалы приветственного игристого для всех гостей и коробочка шоколадного ассорти.
В баре всего один посетитель, но он тут же узнает съемочную группу, потому что активно читает портал Limon.ee. Он очень рад нашему приходу и готов говорить с нами на любые темы. Кроме того, этот мужчина оказался очень дружелюбным и предложил всем сотрудникам любой напиток за его счет. На интервью он очень долго не соглашался, оно получилось внезапно. Именно поэтому мы даже забыли спросить имя этого общительного гостя, который признался, что очень скучает по Одессе и не может дождаться, когда снова туда поедет.
Пока мы общались с единственным гостем, который «пришел послушать концерт певцов Тани и Димы», удалось узнать, что в новом баре поменяли паркет на танцполе, поставили холодильную витрину, где для бурного вечера были приготовлены салаты с ветчиной, огурцом, луком, майонезом и петрушкой, а также мясные и сырные сексеры и десерты. В каком еще ночном баре вас будет ждать кулинария?
Мы заглянули в уборную, где, к счастью, были и салфетки, и мыло, но кое-что нам там особенно понравилось. Об этом вы узнаете, внимательно просмотрев видео.
Около десяти часов вечера мы решили выйти на улицу, чтобы позвать гостей на открытие бара и заодно еще раз узнать их мнение, потому что в дневном уличном опросе жители Ласнамяэ были очень общительны.
Люди не против нового бара
Прямо на входе мы встретили Аллу с собачкой, зашедшую буквально на секундочку проверить, открыто ли здесь. Она честно призналась, что в бар «У Палыча» ходила и там четыре года назад встретила своего мужа. По словам женщины, она обязательно найдет время, чтобы заглянуть сюда на огонек, но в следующий раз, когда будет без собаки.
Не все прохожие готовы привести сюда на праздник своих родственников, но один молодой человек честно признался, что бабушку свою в «Легенду» бы не привел, а сам когда-нибудь зашел.
Еще одна пара опрошенных сказала, что «вышибалы должны хорошо работать» в таком месте.
Приветливые сотрудники нового бара пока не готовы давать интервью прессе, но уверены, что наступит тот день, когда они с радостью пообщаются с представителями СМИ.
Смотрите видеорепортаж портала Limon.ee!