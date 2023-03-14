ЭКСКЛЮЗИВ! ⟩ Легенда уже не та: смотрите, что творится за дверями бывшего бара «У Палыча»

В баре всего один посетитель, но он тут же узнает съемочную группу, потому что активно читает портал Limon.ee. Он очень рад нашему приходу и готов говорить с нами на любые темы. Кроме того, этот мужчина оказался очень дружелюбным и предложил всем сотрудникам любой напиток за его счет. На интервью он очень долго не соглашался, оно получилось внезапно. Именно поэтому мы даже забыли спросить имя этого общительного гостя, который признался, что очень скучает по Одессе и не может дождаться, когда снова туда поедет.

Пока мы общались с единственным гостем, который «пришел послушать концерт певцов Тани и Димы», удалось узнать, что в новом баре поменяли паркет на танцполе, поставили холодильную витрину, где для бурного вечера были приготовлены салаты с ветчиной, огурцом, луком, майонезом и петрушкой, а также мясные и сырные сексеры и десерты. В каком еще ночном баре вас будет ждать кулинария?

Мы заглянули в уборную, где, к счастью, были и салфетки, и мыло, но кое-что нам там особенно понравилось. Об этом вы узнаете, внимательно просмотрев видео.