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Эстонские журналисты приносят извинения опороченному магазину

Limon.ee
Эстонские журналисты приносят извинения опороченному магазину
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Магазин Klick.
Магазин Klick. Фото: Elu24 kollaaž

9 марта портал Elu24 опубликовал статью с вводящим в заблуждение названием и содержанием, что могло натолкнуть читателя на мысль, что в магазине техники Klick вместо оригинальной продукции продаются подделки.

Статья, опубликованная в четверг, была основана на заявлении рассерженной покупательницы о том, что магазин техники Klick продавал поддельные телефоны. Портал Limon.ee также перевел эту статью.

«Мне сказали, что у моего телефона нет серийного номера!»: Женщина, купившая телефон в магазине Klick, считает, что ей продали подделку

По словам источника портала Elu24, ее заявление было основано на словах сотрудника EkraaniAbi OÜ, но фирма не подтвердила это и опровергла возможность того, что телефон источника мог быть подделкой.

EkraaniAbi OÜ подтверждает, что их фирма использует оригинальные экраны, которые не будут работать на поддельном телефоне. Таким образом, в этом случае они не смогли бы отремонтировать экран исходного телефона, и, по их мнению, это был оригинальный товар.

Кроме того, источник не связывался с магазином, поэтому Klick не смог прокомментировать конкретный случай или защитить себя.

Редакция Elu24 приносит извинения магазину техники Klick за публикацию, вводящую в заблуждение.

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