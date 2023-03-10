Эстонские журналисты приносят извинения опороченному магазину

Статья, опубликованная в четверг, была основана на заявлении рассерженной покупательницы о том, что магазин техники Klick продавал поддельные телефоны. Портал Limon.ee также перевел эту статью.

По словам источника портала Elu24, ее заявление было основано на словах сотрудника EkraaniAbi OÜ, но фирма не подтвердила это и опровергла возможность того, что телефон источника мог быть подделкой.

EkraaniAbi OÜ подтверждает, что их фирма использует оригинальные экраны, которые не будут работать на поддельном телефоне. Таким образом, в этом случае они не смогли бы отремонтировать экран исходного телефона, и, по их мнению, это был оригинальный товар.

Кроме того, источник не связывался с магазином, поэтому Klick не смог прокомментировать конкретный случай или защитить себя.