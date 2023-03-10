9 марта портал Elu24 опубликовал статью с вводящим в заблуждение названием и содержанием, что могло натолкнуть читателя на мысль, что в магазине техники Klick вместо оригинальной продукции продаются подделки.
Эстонские журналисты приносят извинения опороченному магазину
Статья, опубликованная в четверг, была основана на заявлении рассерженной покупательницы о том, что магазин техники Klick продавал поддельные телефоны. Портал Limon.ee также перевел эту статью.
«Мне сказали, что у моего телефона нет серийного номера!»: Женщина, купившая телефон в магазине Klick, считает, что ей продали подделку
По словам источника портала Elu24, ее заявление было основано на словах сотрудника EkraaniAbi OÜ, но фирма не подтвердила это и опровергла возможность того, что телефон источника мог быть подделкой.
EkraaniAbi OÜ подтверждает, что их фирма использует оригинальные экраны, которые не будут работать на поддельном телефоне. Таким образом, в этом случае они не смогли бы отремонтировать экран исходного телефона, и, по их мнению, это был оригинальный товар.
Кроме того, источник не связывался с магазином, поэтому Klick не смог прокомментировать конкретный случай или защитить себя.
Редакция Elu24 приносит извинения магазину техники Klick за публикацию, вводящую в заблуждение.