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«Мне сказали, что у моего телефона нет серийного номера!»: Женщина, купившая телефон в магазине Klick, считает, что ей продали подделку

Klick: мы покупаем все продукты через официальные каналы!
Хевели Туйск
«Мне сказали, что у моего телефона нет серийного номера!»: Женщина, купившая телефон в магазине Klick, считает, что ей продали подделку
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Фото: Elu24 kollaaž

Женщина, которой отремонтировали телефон, считает, что ее обманули в магазине Klick и продали поддельный телефон Samsung. «Ремонтник сказал, что у моего телефона нет серийного номера».

С Elu24 связалась Миа (имя изменено), которая полтора года назад купила Samsung Galaxy A52 в магазине Klick. В то время стоимость телефона составляла около 500 евро.

Однако в январе этого года она уронила телефон, и ему потребовался ремонт. Поскольку телефон сломался по ее вине, гарантия на него не распространялась, и ей пришлось самой искать компанию, которая заменила бы разбитый экран.

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