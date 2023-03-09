Женщина, которой отремонтировали телефон, считает, что ее обманули в магазине Klick и продали поддельный телефон Samsung. «Ремонтник сказал, что у моего телефона нет серийного номера».
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«Мне сказали, что у моего телефона нет серийного номера!»: Женщина, купившая телефон в магазине Klick, считает, что ей продали подделку
Klick: мы покупаем все продукты через официальные каналы!
«Мне сказали, что у моего телефона нет серийного номера!»: Женщина, купившая телефон в магазине Klick, считает, что ей продали подделку
С Elu24 связалась Миа (имя изменено), которая полтора года назад купила Samsung Galaxy A52 в магазине Klick. В то время стоимость телефона составляла около 500 евро.