LIMON LIVE ⟩ Будут сиять, как голливудские звезды: модельер решила помочь эстонским выпускницам из небогатых семей

Не перевелись на Земле добрые люди, которые готовы помогать тем, кто в этом нуждается. Не у всех эстонских семей есть возможность самостоятельно одеть и подготовить детей к выпускному, потому что это удовольствие не из дешевых, а праздник должен запомниться если не на всю жизнь, то хотя бы на много лет.

Если вы или ваша семья испытывает финансовые трудности, то не отчаивайтесь, модельер Елена Хейнсаар сделает всё для того, чтобы как минимум три выпускницы, которые действительно в этом нуждаются, смогли безвозмездно получить эксклюзивное платье на выпускной, а также им будет сделан макияж, прическа. Если выпускной в начальной школе или в садике, то тоже можно участвовать. Да даже если и в университете.

Елена надеется, что в этом году сможет найти не только участников проекта Õnn Silmades («Счастье в глазах»), но и единомышленников, которые поддержат ее идею и помогут выпускницам с цветами и украшениями. В прошлом году, когда данная благотворительная акция прошла впервые, к Хейнсаар обратились многие неравнодушные бизнесмены и помогли выпускницам сиять не хуже голливудских звезд. И так уже второй год подряд.

Эдгар Гергель, Елена Хейнсаар, Светлана Карабут Фото: Eero Vabamägi

К сожалению, мальчики участвовать не могут по простой причине. Елена Хейнсаар не шьет мужские наряды.