Ведущие Эдгар Гергель и Светлана Карабут принимают в новом весеннем выпуске шоу Limon LIVE модельера Елену Хейнсаар, которая в этом году попытается уберечь как минимум трех школьниц и их родственников от невероятных трат перед выпускным вечером. «500 евро! И это только платье! Хорошо, если в 1000 уложитесь», - откровенно говорит модельер о подготовке девочек к окончанию школы. Что нужно сделать, чтобы ваша дочь сияла на выпускном как голливудская звезда, не потратив при этом ни цента? Смотрите Limon LIVE!
LIMON LIVE ⟩ Будут сиять, как голливудские звезды: модельер решила помочь эстонским выпускницам из небогатых семей
Не перевелись на Земле добрые люди, которые готовы помогать тем, кто в этом нуждается. Не у всех эстонских семей есть возможность самостоятельно одеть и подготовить детей к выпускному, потому что это удовольствие не из дешевых, а праздник должен запомниться если не на всю жизнь, то хотя бы на много лет.
Если вы или ваша семья испытывает финансовые трудности, то не отчаивайтесь, модельер Елена Хейнсаар сделает всё для того, чтобы как минимум три выпускницы, которые действительно в этом нуждаются, смогли безвозмездно получить эксклюзивное платье на выпускной, а также им будет сделан макияж, прическа. Если выпускной в начальной школе или в садике, то тоже можно участвовать. Да даже если и в университете.
Елена надеется, что в этом году сможет найти не только участников проекта Õnn Silmades («Счастье в глазах»), но и единомышленников, которые поддержат ее идею и помогут выпускницам с цветами и украшениями. В прошлом году, когда данная благотворительная акция прошла впервые, к Хейнсаар обратились многие неравнодушные бизнесмены и помогли выпускницам сиять не хуже голливудских звезд. И так уже второй год подряд.
К сожалению, мальчики участвовать не могут по простой причине. Елена Хейнсаар не шьет мужские наряды.
«Помню прошлогодние эмоции свои, когда девчонка с сияющими глазами сама не верила, что ей так повезло попасть ко мне в проект», - вспоминает наша гостья.
Для чего героиня сегодняшнего выпуска шоу помогает другим людям? Неужели у нее есть какая-то своя жизненная история? «После благотворительного показа появилась идея помочь выпускницам, по фотографиям вспомнила свой выпускной в 9 классе, не самый лучший вариант был. Но мои родители не могли позволить сводить меня в салон и сшить платье на заказ. В 12 класс я уже сама себе платье шила выпускное. Взяла инициативу в свои руки», - говорит Елена.
По словам героини Limon LIVE, у нее из класса только пару человек шили наряды на заказ, а сейчас больше половины выпускниц обращается к портным или покупают дизайнерские платья.
Смотрите свежий выпуск шоу Limon LIVE с Еленой Хейнсаар вверху новости!