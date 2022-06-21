ФОТО И ВИДЕО ⟩ Таллиннский модельер нарядила выпускниц из небогатых семей

Настоящей феей для трех выпускниц таллиннских школ в этом году стала дизайнер-модельер и хозяйка авторского ателье LeSaar Елена Хейнсаар. Вот только если в сказке Золушка преобразилась по взмаху волшебной палочки, то чтобы создать безупречные образы выпускницам понадобилось три месяца кропотливой работы. Проект «Счастье в глазах» стартовал еще в марте. Зато у нарядов, которые получили выпускницы от Елены в подарок, есть неоспоримый плюс: в тыкву они не превратятся, и даже не отправятся после выпускного вечера на дальнюю антресоль. По задумке модельера, эти наряды девушки смогут надеть на другие торжества или просто веселые вечеринки.

Спросите любую школьницу, о каком выпускном она мечтает, и самым честным ответом будет – о том, на который она придет в прекрасном платье, способном превратить обычную девчонку в принцессу и затмить красотой всех-всех подружек. Но с этим зачастую возникают проблемы. Полная экипировка выпускницы обойдется в весьма солидную сумму – платье, туфли, украшения, прическа... Дороговато получается, не каждый родительский кошелек выдержит, особенно если еще сестры-братья подрастают или семья неполная. Именно таких девушек собрала в своем проекте Елена Хейнсаар. Модельер прекрасно помнит неуютное чувство, когда на выпускном в девятом классе на ней было скромное платье, зато в двенадцатом Елена решила, что достойна на своем вечере блистать, и сшила эффектный наряд сама. Комплименты и восторженные взгляды помогли почувствовать уверенность, вступая на путь взрослой жизни.