Благотворительный проект, который задумала и воплотила в жизнь Елена Хейнсаар получил трогательное название «Счастье в глазах». У девушек, которые отправились на выпускной в нарядах от столичного модельера, глаза действительно искрились.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Таллиннский модельер нарядила выпускниц из небогатых семей
Настоящей феей для трех выпускниц таллиннских школ в этом году стала дизайнер-модельер и хозяйка авторского ателье LeSaar Елена Хейнсаар. Вот только если в сказке Золушка преобразилась по взмаху волшебной палочки, то чтобы создать безупречные образы выпускницам понадобилось три месяца кропотливой работы. Проект «Счастье в глазах» стартовал еще в марте. Зато у нарядов, которые получили выпускницы от Елены в подарок, есть неоспоримый плюс: в тыкву они не превратятся, и даже не отправятся после выпускного вечера на дальнюю антресоль. По задумке модельера, эти наряды девушки смогут надеть на другие торжества или просто веселые вечеринки.
Спросите любую школьницу, о каком выпускном она мечтает, и самым честным ответом будет – о том, на который она придет в прекрасном платье, способном превратить обычную девчонку в принцессу и затмить красотой всех-всех подружек. Но с этим зачастую возникают проблемы. Полная экипировка выпускницы обойдется в весьма солидную сумму – платье, туфли, украшения, прическа... Дороговато получается, не каждый родительский кошелек выдержит, особенно если еще сестры-братья подрастают или семья неполная. Именно таких девушек собрала в своем проекте Елена Хейнсаар. Модельер прекрасно помнит неуютное чувство, когда на выпускном в девятом классе на ней было скромное платье, зато в двенадцатом Елена решила, что достойна на своем вечере блистать, и сшила эффектный наряд сама. Комплименты и восторженные взгляды помогли почувствовать уверенность, вступая на путь взрослой жизни.
Алисия, 16 лет: «Мне очень понравился образ, макияж – я выгляжу как принцесса»
Алисия принесла Елене картинку платья своей мечты. Девушка мечтала о воздушном розовом платье, совсем как у принцессы из диснеевского мультфильма. Елена придала платью с картинки изюминку, добавив завязки в виде бантов на рукавах и воротник-стойку. В платье использован фатин розовых и сиреневых оттенков, чтобы придать цвету глубину.
Олеся, 18 лет: «Я до сих пор не могу поверить, что это все со мной происходит. Я будто попала в сказку. Я как Золушка»
Олеся не знала точно, в каком наряде хочет пойти на выпускной. Единственным пожеланием девушки было выполнить наряд в ультрамариновом цвете, который эффектно смотрелся бы с неординарным цветом волос девушки. Вместе с модельером было принято решение шить не платье, а практичный летний брючный комплект, который в дальнейшем можно будет комбинировать с другими предметами гардероба – майками, футболками, блузками, юбками и
даже джинсами. Для Олеси Елена сшила укороченный свободный топ со съемным бантом на плече, который по желанию можно использовать и как пояс-завязку. Вторая часть комплекта – брюки-паллаццо. Это универсальные широкие брюки, своим покроем напоминающие летящую юбку в пол. Впервые они появились в коллекции Коко Шанель в начале тридцатых годов.
Алина, 16 лет: «Я давно хотела платье такого типа и мне очень понравился цвет»
Девушка мечтала иметь в своем гардеробе платье в бельевом стиле. Это одновременно дерзко, соблазнительно и нежно. Такой стиль одежды возник в девяностые годы, а его характерное отличие – визуальное сходство с нижним бельем. Как правило, такие изделия однотонные и шьются из шелка, атласа, шифона или сатина. Для платья Алины была подобрана шелковая ткань с изысканным названием «яблочный мусс».
В рамках проекта «Счастье в глазах» над образами героинь работали косметологи, визажисты, мастера по маникюру и парикмахеры. Под каждый наряд были подобраны украшения. Мастера с радостью отозвались на приглашение Елены Хейнсаар и приняли участие в благотворительном проекте, который модельер теперь мечтает сделать ежегодным. Самое интересное, что нашлись неравнодушные люди, которые, не желая себя афишировать, оплатили обувь и букеты выпускницам. К слову, выбирать обувь Елена Хейнсаар отправилась в магазин вместе со своими подопечными. Главными критериями стали удобство и практичность, чтобы девушки смогли не только веселиться и танцевать на выпускном, но и носить обувь на протяжении всего лета.
Для Алисии были приобретены легкие открытые белые босоножки без каблука, которые прекрасно подошли к ее воздушному розовому платью. Алина и Олеся остановили свой выбор на белых кроссовках. Сегодня никого не удивишь сочетанием платьев самых разных фасонов и стилей со спортивной обувью.