Билеты на все девять шоу, включая дневные и вечерние репетиции, два полуфинала и гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение-2023, появятся в продаже 7 марта. Об этом 24 февраля сообщается на сайте организаторов конкурса, пишет Гордон.
Организаторы Евровидения-2023 в Ливерпуле озвучили стоимость билетов
Стоимость билетов на полуфиналы составляет от £30 (около 34 евро) до £290 (почти 330 евро). Цена билетов на выступление финалистов стартует от £80 (90 евро). Самые дорогие билеты стоят £380 (почти 430 евро).
Приобрести билеты можно будет только на сайте ticketmaster.co.uk.
24 февраля стало известно, что правительство Великобритании выделит 3 тысячи бесплатных билетов для украинских беженцев, чтобы они смогли посетить конкурс Евровидение-2023, посвященный Украине.
Евровидение-2023 состоится в Ливерпуле, Великобритания, от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на Евровидении-2022 в Турине, Италия. 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.
Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Украину будет представлять украинская группа Tvorchi c песней Heart of Steel.
Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями «большой пятерки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры «Евровидения», представители этих стран выходят в финал автоматически).
Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.
Ведущими шоу стали фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, ирландский комик и постоянный комментатор Евровидения Грэм Нортон, британская певица Ханна Уоддингем и британская телеведущая, модель и вокалистка Алеша Диксон.