Организаторы Евровидения-2023 в Ливерпуле озвучили стоимость билетов

Стоимость билетов на полуфиналы составляет от £30 (около 34 евро) до £290 (почти 330 евро). Цена билетов на выступление финалистов стартует от £80 (90 евро). Самые дорогие билеты стоят £380 (почти 430 евро).

Приобрести билеты можно будет только на сайте ticketmaster.co.uk.

Евровидение-2023 состоится в Ливерпуле, Великобритания, от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на Евровидении-2022 в Турине, Италия. 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Украину будет представлять украинская группа Tvorchi c песней Heart of Steel.

Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями «большой пятерки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры «Евровидения», представители этих стран выходят в финал автоматически).

Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.