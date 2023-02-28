Украинцам в Великобритании бесплатно предоставят билеты на «Евровидение»

«Правительство согласилось предоставить около 3000 билетов украинцам, вынужденным покинуть свои дома и проживающим в Соединенном Королевстве. Они смогут посетить один из концертов и помочь отметить победу группы Kalush Orchestra на прошлогоднем песенном конкурсе «Евровидение», – отмечают на сайте Министерства культуры Великобритании.

На проведение мероприятия Правительство выделит 10 миллионов фунтов.

Напомним, несмотря на победу в «Евровидении» украинской группы Kalush Orchestra, из-за войны конкурс перенесли в Великобританию. Но он пройдет от имени Украины с участием украинских звезд и команды. В частности, ведущей шоу будет певица Юлия Санина, а Тимур Мирошниченко – комментировать события конкурса.

«Это будет масштабно. Мы запланировали мощную программу представления Украины в Британии. А украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за российского вторжения в Украину, смогут посетить один из концертов», – отметил Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, гранд финал – 13 мая. Эстонию в Ливерпуле представит певица Алика Милова с песней «Bridges».