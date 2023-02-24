ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ В цветах украинского флага: Алика Милова выбрала символичный наряд на президентский прием

Сегодня Алика впервые побывала на президентском приеме, от которого у нее остались лишь положительные впечатления. На прием певиц пришла с матерью Екатериной, поэтому пожаловалась, что вальсировать в этот вечер, увы, ей не с кем.

«Больше всего впечатлений у меня осталось от концерта, потому что, по моему мнению, он был просто незабываемым!» – говорит Алика.

После победы на конкурсе Eesti Laul, по признанию Алики, она стала еще более трудолюбивой. Это качество у нее начало формироваться еще после победы в конкурсе Eesti otsib superstaari.

Наряд Алики для президентского приема создала дизайнер Лилли Яхило. По задумке певицы, ее образ совпадает с цветами украинского флага.