24 февраля празднуется 105-я годовщина независимости Эстонии. Портал Limon пообщался с певицей Аликой Миловой на президентском приеме. Совсем скоро Алика отправится представлять Эстонию на «Евровидение» Ливерпуль.
ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ В цветах украинского флага: Алика Милова выбрала символичный наряд на президентский прием
Сегодня Алика впервые побывала на президентском приеме, от которого у нее остались лишь положительные впечатления. На прием певиц пришла с матерью Екатериной, поэтому пожаловалась, что вальсировать в этот вечер, увы, ей не с кем.
«Больше всего впечатлений у меня осталось от концерта, потому что, по моему мнению, он был просто незабываемым!» – говорит Алика.
После победы на конкурсе Eesti Laul, по признанию Алики, она стала еще более трудолюбивой. Это качество у нее начало формироваться еще после победы в конкурсе Eesti otsib superstaari.
Наряд Алики для президентского приема создала дизайнер Лилли Яхило. По задумке певицы, ее образ совпадает с цветами украинского флага.
«Это такой украинский флаг только наоборот, для того, чтобы мыслями сегодня мы оставались с Украиной, поскольку ровно год назад все это началось», – поделилась сказала певица. Смотрите видеоинтервью!