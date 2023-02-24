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ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ В цветах украинского флага: Алика Милова выбрала символичный наряд на президентский прием

Светлана Карабут
, старший редактор Limon.ee
В цветах украинского флага: Алика Милова выбрала символичный наряд на президентский прием
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24 февраля празднуется 105-я годовщина независимости Эстонии. Портал Limon пообщался с певицей Аликой Миловой на президентском приеме. Совсем скоро Алика отправится представлять Эстонию на «Евровидение» Ливерпуль.

Сегодня Алика впервые побывала на президентском приеме, от которого у нее остались лишь положительные впечатления. На прием певиц пришла с матерью Екатериной, поэтому пожаловалась, что вальсировать в этот вечер, увы, ей не с кем.

«Больше всего впечатлений у меня осталось от концерта, потому что, по моему мнению, он был просто незабываемым!» – говорит Алика.

После победы на конкурсе Eesti Laul, по признанию Алики, она стала еще более трудолюбивой. Это качество у нее начало формироваться еще после победы в конкурсе Eesti otsib superstaari.

Наряд Алики для президентского приема создала дизайнер Лилли Яхило. По задумке певицы, ее образ совпадает с цветами украинского флага. 

«Это такой украинский флаг только наоборот, для того, чтобы мыслями сегодня мы оставались с Украиной, поскольку ровно год назад все это началось», – поделилась сказала певица. Смотрите видеоинтервью!

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