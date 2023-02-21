Сексолог знает всё об интимных проблемах жителей Эстонии: самая удивительная из них...

После того, как мы опубликовали на портале Limon.ee результаты исследования ученых из США, тут же связались с психологом и сексологом-консультантом Ольгой Зубковой , чтобы обсудить сексуальные проблемы жителей Эстонии и узнать, насколько часто мужчины с лишним весом приходят к ней на консультацию и что не устраивает наших женщин в постели.

Американские ученые и медики бьют тревогу: средняя длина мужского пениса за последние 30 лет увеличилась на 25 процентов, и это совсем не внушает оптимизма, потому что они считают, что рост пениса может быть обусловлен неправильным питанием, малоподвижным образом жизни и химическими веществами. По их словам, эти факторы также могут негативно повлиять на фертильность.