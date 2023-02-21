Психолог, сексолог-консультант Ольга Зубкова рассказала о самых частых проблемах, с которыми к ней обращаются жители Эстонии. Мужчины борются с порнозависимостью, женщины кричат об изменах. Перед «Гала-девичником», который пройдет 12 марта в Таллинне, сексолог раскрыла самые интимные секреты жителей Эстонии.
Для подписчиков
Сексолог знает всё об интимных проблемах жителей Эстонии: самая удивительная из них...
Сексолог знает всё об интимных проблемах жителей Эстонии: самая удивительная из них...
После того, как мы опубликовали на портале Limon.ee результаты исследования ученых из США, тут же связались с психологом и сексологом-консультантом Ольгой Зубковой, чтобы обсудить сексуальные проблемы жителей Эстонии и узнать, насколько часто мужчины с лишним весом приходят к ней на консультацию и что не устраивает наших женщин в постели.