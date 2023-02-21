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Сексолог знает всё об интимных проблемах жителей Эстонии: самая удивительная из них...

Эдгар Гергель
, Руководитель портала Limon.ee
Сексолог знает всё об интимных проблемах жителей Эстонии: самая удивительная из них...
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Психолог, сексолог-консультант Ольга Зубкова
Психолог, сексолог-консультант Ольга Зубкова Фото: Личный архив автора

Психолог, сексолог-консультант Ольга Зубкова рассказала о самых частых проблемах, с которыми к ней обращаются жители Эстонии. Мужчины борются с порнозависимостью, женщины кричат об изменах. Перед «Гала-девичником», который пройдет 12 марта в Таллинне, сексолог раскрыла самые интимные секреты жителей Эстонии. 

После того, как мы опубликовали на портале Limon.ee результаты исследования ученых из США, тут же связались с психологом и сексологом-консультантом Ольгой Зубковой, чтобы обсудить сексуальные проблемы жителей Эстонии и узнать, насколько часто мужчины с лишним весом приходят к ней на консультацию и что не устраивает наших женщин в постели. 

Американские ученые и медики бьют тревогу: средняя длина мужского пениса за последние 30 лет увеличилась на 25 процентов, и это совсем не внушает оптимизма, потому что они считают, что рост пениса может быть обусловлен неправильным питанием, малоподвижным образом жизни и химическими веществами. По их словам, эти факторы также могут негативно повлиять на фертильность.

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