Средняя длина мужского достоинства резко увеличилась, но ученые бьют тревогу

Такая тенденция, казалось бы, должна радовать мужчин, но врачи обеспокоены результатами, поскольку рост пениса может быть вызван неправильным питанием, малоподвижным образом жизни и химическими веществами. По их словам, эти факторы также могут негативно повлиять на фертильность.

Доктор Майкл Айзенберг, профессор урологии в Стэнфордской школе медицины, отметил, что любое общее изменение тенденций вызывает беспокойство. «Наша репродуктивная система - одна из самых важных в биологии человека. Когда мы видим такие быстрые изменения, это означает, что с нашим организмом происходит что-то серьезное», - сказал он, добавив, что необходимо установить причину изменений.