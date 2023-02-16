Звезда сериала «Игра престолов», ирландский актер Джек Глисон 16 февраля прибыл в Киев, пишет Гордон.
Звезда «Игры престолов» приехал в Киев
О его приезде на своей странице в Facebook сообщила украинский режиссер Катерина Чепура, разместив совместное фото.
По словам Чепуры, Глисон пробудет в Киеве «три-четыре дня».
Глисон родился в 1992 году. Он стал известен благодаря роли Джоффри Баратеона в телесериале «Игра престолов».
В начале февраля стало известно, что актер приедет в Украину. Его визит организовала Катерина Чепура. Тогда говорилось о том, что актер привезет пикап для ВСУ, а также проведет в Киеве несколько публичных и непубличных встреч.
Вчера стало известно, что Глисон выставил на аукцион «Prozorro.Продажі» статуэтку короля Джоффи Баратеона. Она была продана за 31 тысячу гривен (780 евро). Стартовая цена лота составляла 10 тысяч гривен (250 евро). Вырученные деньги будут направлены на покупку тепловизора для ВСУ.