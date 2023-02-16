Звезда «Игры престолов» приехал в Киев

О его приезде на своей странице в Facebook сообщила украинский режиссер Катерина Чепура, разместив совместное фото.

По словам Чепуры, Глисон пробудет в Киеве «три-четыре дня».

Глисон родился в 1992 году. Он стал известен благодаря роли Джоффри Баратеона в телесериале «Игра престолов».

В начале февраля стало известно, что актер приедет в Украину. Его визит организовала Катерина Чепура. Тогда говорилось о том, что актер привезет пикап для ВСУ, а также проведет в Киеве несколько публичных и непубличных встреч.