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ФОТО ⟩ «Хочу поддержать Украину!» Звезда «Игры престолов» выставил на аукцион в поддержку ВСУ свою статуэтку

Limon.ee
«Хочу поддержать Украину!» Звезда «Игры престолов» выставил на аукцион в поддержку ВСУ свою статуэтку
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Фото: SCANPIX

Звезда сериала «Игра престолов», ирландский актер Джек Глисон выставил на аукцион «Prozorro.Продажі» статуэтку короля Джоффи Баратеона, образ которого воплотил в киносаге, сообщается на странице онлайн-аукциона.

Вырученные деньги будут направлены на покупку тепловизора для ВСУ. Аукцион будет проведен 15 февраля. Стартовая цена лота составляет 10 тысяч гривен (250 евро).

Фото: Angela Weiss

«Я хочу поддержать Украину в ее борьбе за независимость. В скором времени я приеду к вам на несколько дней, а сейчас, поддерживая инициативу украинских коллег, я хочу выставить на аукцион статуэтку, изготовленную одним художником в Лос-Анджелесе. Победителю лично подпишу и передам статуэтку в Киеве 16 февраля, или же мои друзья вышлют ее куда нужно», – заявил Глисон.

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