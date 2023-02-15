Звезда сериала «Игра престолов», ирландский актер Джек Глисон выставил на аукцион «Prozorro.Продажі» статуэтку короля Джоффи Баратеона, образ которого воплотил в киносаге, сообщается на странице онлайн-аукциона.
ФОТО ⟩ «Хочу поддержать Украину!» Звезда «Игры престолов» выставил на аукцион в поддержку ВСУ свою статуэтку
«Хочу поддержать Украину!» Звезда «Игры престолов» выставил на аукцион в поддержку ВСУ свою статуэтку
Вырученные деньги будут направлены на покупку тепловизора для ВСУ. Аукцион будет проведен 15 февраля. Стартовая цена лота составляет 10 тысяч гривен (250 евро).
«Я хочу поддержать Украину в ее борьбе за независимость. В скором времени я приеду к вам на несколько дней, а сейчас, поддерживая инициативу украинских коллег, я хочу выставить на аукцион статуэтку, изготовленную одним художником в Лос-Анджелесе. Победителю лично подпишу и передам статуэтку в Киеве 16 февраля, или же мои друзья вышлют ее куда нужно», – заявил Глисон.
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