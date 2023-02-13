Литовская телеведущая раскритиковала Eesti Laul 2023: это было так странно, как будто десять лет назад

Эгле Даугелайте, ведущая государственного телевидения Литвы, нелестно высказалась о конкурсе Eesti Laul, отгремевшем в субботу в ледовом холле Тондираба в Таллинне.

В то время как литовская телезвезда высоко оценила победившую песню Bridges и вокальные данные Миловой, у нее было много критики в отношении различных организационных моментов.

Даугелайте сказала, что болела и за Алику, и за Ollie, но Ollie, занявший второе место, по ее мнению, должен был поехать на «Евровидение» от Эстонии. «Оба участника были достойны шанса представлять Эстонию, но я бы выбрала рок-песню, потому что это была очень качественная композиция, и живое исполнение очень хорошее», - сказала Даугелайте о песне Ollie - Venom.

Хотя она считает песню Bridges и выступление Алики Миловой очень сильным в вокальном плане, она считает, что оформление сцены могло бы быть лучше. «Алика - прекрасная вокалистка, сама песня звучит очень-очень хорошо, это радиосингл. Может быть, слишком много разочарований этим вечером... Я думаю, они придумают что-то новое для Ливерпуля», - сказала она о визуальном оформлении.

Говоря о формате Eesti Laul, Даугелайте сказала, что он немного устарел. «Ведущие и артисты должны были играть в странные игры в зеленой комнате. Все это было немного странно и как будто десять лет назад», - сказала литовская телезвезда.

После конкурса Eesti Laul в социальных сетях появились жалобы на то, что в ходе голосования возникло несколько проблем. «Не смог проголосовать за Bedwetters в финале Eesti Laul. Всё время было занято, - пожаловался телезритель. - Мы пробовали более 20 раз, невозможно было дозвониться».