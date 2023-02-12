ВИДЕОИНТЕРВЬЮ LIMON.EE ⟩ Алика Милова после победы в Eesti Laul рассказала, как мама помогла ей выиграть

Сейчас Алика чувствует себя максимально неоднозначно, и только лишь после большого количества интервью в ее голове начало происходить осознание того, что это именно она сейчас стоит на сцене, общается с журналистами, потому что является победителем Eesti Laul 2023 и может уже собирать чемодан для поездки в Ливерпуль на «Евровидение».

«Чувства совершенно невероятные, очень счастлива, очень!» – сказала Алика.

«Конечно, сомнения были, если бы я не сомневалась, было бы странно, и было бы что-то не так... нервы сдавали. Особенно во время оглашения последних результатов, когда объявляли три места. Страх был в моей голове. Стрессу – быть. А после этого таким радостным эмоциям тоже быть», – улыбается Алика Милова.

Репортер обратил внимание на красную нить на запястье у Алики, как оказалось, у певицы есть своя история, связанная с этим оберегом. Видимо, это действительно работает, потому что артистка сначала выиграла в конкурсе «Эстония ищет суперзвезду», а потом и Eesti Laul.

«Этот талисман – мой оберег. От каких-то сглазов или негативных энергий. Каждый раз, когда ниточка становится старой и не такой уж приятной на вид, мама всегда находит место и время для того, чтобы ее перевязать и на каждый узелок она желает мне чего-то хорошего. Из-за этого тут получается много-много узелков, и это несет хорошую энергию, которая мне помогает», – рассказала Алика.

Напомним, что Алика уже рассказывала раньше порталу Limon.ee, почему для участия в конкурсе Eesti Laul она не использует свою фамилию. По словам певицы, ведущим «Евровидения» будет трудно ее озвучить, даже несмотря на то, что фамилия у нее действительно красивая.