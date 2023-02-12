ФОТО ⟩ Алику Милову заподозрили в романе с одним из участников Eesti Laul

В финале Eesti Laul внимательные поклонники заметили в Instagram Алики Миловой фотографию певицы, позирующей с гитаристом Фредериком Кютсом. «Парень Алики – Кютс?» – посыпались вопросы, а портал Elu24 взялся эту информацию проверить.
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Алику Милову заподозрили в романе с одним из участников Eesti Laul
Алика сделала милое селфи с эстонским гитаристом Фредериком Кютсом и разместила ее в Твиттере и на своем Instagram-аккаунте, отметив молодого человека, но самое интересное – добавив эмодзи – желтое сердечко.
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