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ФОТО ⟩ Алику Милову заподозрили в романе с одним из участников Eesti Laul

Limon.ee
Алику Милову заподозрили в романе с одним из участников Eesti Laul
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Фото: Taavi Sepp

В финале Eesti Laul внимательные поклонники заметили в Instagram Алики Миловой фотографию певицы, позирующей с гитаристом Фредериком Кютсом. «Парень Алики – Кютс?» – посыпались вопросы, а портал Elu24 взялся эту информацию проверить.

Алика сделала милое селфи с эстонским гитаристом Фредериком Кютсом и разместила ее в Твиттере и на своем Instagram-аккаунте, отметив молодого человека, но самое интересное – добавив эмодзи – желтое сердечко.

На вопрос редакции Elu24, связывают ли их романтические отношения, победительница Eesti Laul не ответила. Впрочем, не стала Алика откровенничать о своей личной жизни и в недавнем выпуске Limon LIVE, где только, смеясь, попросила невестой на выданье себя не называть.

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