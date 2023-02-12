ФОТО ⟩ Алику Милову заподозрили в романе с одним из участников Eesti Laul

Алика сделала милое селфи с эстонским гитаристом Фредериком Кютсом и разместила ее в Твиттере и на своем Instagram-аккаунте, отметив молодого человека, но самое интересное – добавив эмодзи – желтое сердечко.

На вопрос редакции Elu24, связывают ли их романтические отношения, победительница Eesti Laul не ответила. Впрочем, не стала Алика откровенничать о своей личной жизни и в недавнем выпуске Limon LIVE, где только, смеясь, попросила невестой на выданье себя не называть.