Британская букмекерская контора Smarkets представила предварительный прогноз относительно победителя международного песенного конкурса «Евровидение 2023», который состоится в мае в Великобритании.
КТО В ЛИДЕРАХ? ⟩ Букмекеры назвали предварительных фаворитов «Евровидения 2023»
По прогнозам букмекеров, на данный момент вероятными победителями конкурса могли бы стать представители Украины – группа Tvorchi с песней Heart of Steel (33,78%).
В пятерку лидеров также вошли представители Швеции (11,90%), Норвегии (11,36%), Финляндии (10,20%) и Великобритании (4,55%).
Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Украину будет представлять украинская группа Tvorchi c песней Heart of Steel.
Уточним, что предварительный прогноз Smarkets озвучен в субботу вечером, 11 февраля, когда еще не все страны-участницы определились со своими представителями, а некоторые из заявленных участников еще не представили свои песни. Не вошла туда и Эстония, ведь о том, кто поедет представлять нашу страну на «Евровидении» стало известно лишь в субботу поздно вечером. Напомним, что накануне вечером Алика Милова выиграла Eesti Laul, именно она представит нашу страну на «Евровидении» в Ливерпуле.
«Евровидение 2023» состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на «Евровидении 2022» в Турине (Италия). 17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.
Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.